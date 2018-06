SLOVENČINA: Pozor na ypsilon v slovách ony, samy, rady

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - V niektorých - a nielen novinárskych - textoch robí autorom problém ypsilon v nominatívoch plurálu slov ony, samy, rady. Netýkajú sa len žien.Týkajú sa väčšiny prípadov: okrem ženského rodu aj stredného a neživotných mien v rámci mužského. Mäkké i patrí iba k mužským životným menám.On, ona, ono sú osobné zámená; sám, sama samo sú vymedzovacie zámená a rád, rada, rado sú prídavné mená, hoci sa zväčša používajú ako príslovky, a tak sa aj stupňujú.Je teda nesprávne písať (a hovoriť) oni, sami, radi, keď nejde o mužské životné mená: keď vidím slovenské poslankyne, veď oni mi už pripadajú ako chlapi; často sú živiteľkami rodín iba oni; okrem niektorých operátorov, ktoré sa sami prispôsobujú rôznym situáciám; štyri pravicové strany si vystačia sami; deti si ho obľúbia a radi sa zahrajú s Tobyho zobákom. V každom z týchto prípadov mal byť ypsilon: poslankyne, živiteľky, strany ani deti nie sú mužského rodu; operátory sú v danom kontexte neživotné.V korektnom tvare sa tieto výrazy dostali do novinárskych materiálov napr. v spojeniach: nesúhlasím s izraelskými osadami, ony na palestínskych územiach nemajú čo hľadať; na existencii hladu majú západné mocnosti samy nemalý podiel; hoci rezorty to nemajú veľmi rady a presadzujú svoje koncepcie.V zmiešaných skupinách víťazí mužský rod, hovoríme o tzv. gnómickom, všeobecnom rode, ktorý zahŕňa príslušníkov všetkých rodov. Čiže píšeme napríklad: tomu by rozumní muži a ženy radi verili.Čo však so zvieratami? Tie spadajú medzi životné neosobné podstatné mená, v mužskom rode by teda zdanlivo mohli mať nárok na mäkké i. Ale nemajú ho, lebo zvieracie podstatné mená mužského rodu sa považujú za životné iba v singulári, v pluráli sú neživotné. Okrem psov, vlkov a vtákov, ktoré majú v pluráli dvojtvar (životný aj neživotný): tie psy, vlky, vtáky a tí psi, vlci, vtáci. Vo všeobecnosti teda platí, že pre nevinné tvory nik nenapíše rekviem, ony samy si ho odbučali cestou na jatky; v období ruje sa jelene rady predvádzajú pred samicami. Môžeme však napísať aj: na čiernych bobuľkách si vtáci radi pochutnávajú; bolo by zaujímavé, keby si naši psi sami vyberali svojich pánov a paničky. Naši psi by si ich vyberali sami, naše psy si ich vyberajú samy.