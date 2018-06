SLOVENČINA: Urobili sme to dvakrát či dva krát?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júna (TASR) - V písomnom používaní slovenského jazyka je neraz kameňom úrazu používanie čísloviek. Dnes sa pozrieme konkrétne na spôsob písania násobných či radových čísloviek, ktoré v sebe obsahujú morfému krát alebo raz.Princíp je úplne jednoduchý a jasný. Každé číslovkové spojenie s nesamostatnou časťou krát píšeme spolu, bez oddelenia medzerou. Či už ide o konkrétne číslo – určité číslovky v rámci násobných (jedenkrát, päťkrát, dvadsaťkrát) aj radových čísloviek (prvýkrát, piatykrát, dvadsiatykrát), alebo o neurčité číslovky (veľakrát, mnohokrát, poslednýkrát). Naopak, keď používame násobok raz, slovné časti oddeľujeme medzerou (jeden raz, sedem ráz, veľa ráz, mnoho ráz). Žiadne dva krát ani dvarazy.Ak používame číslicu a neprepisujeme celý výraz slovom, v prípade radovej číslovky vyzerá nasledovne – 1. krát. A keď ide o násobnú číslovku – 1-krát. Ak používame tieto slovíčka ako časť prísloviek, píšeme ich vždy spolu. Napríklad tentoraz.Ako teda vyzerajú správne príklady použitia čísloviek s krát alebo raz: V jeho článku z roku 1784 sa prvýkrát objavila myšlienka zmeniť čas tak, aby sa ušetrilo denné svetlo – tzv. letný čas. Kto dvadsaťdvakrát stratí loptu, nemá veľké šance. Na mobil sa pozrieme priemerne päťdesiatkrát za deň. Dávam verejný prísľub, že urobím všetko pre to, aby to nebolo poslednýkrát v tomto volebnom období.Pri používaní raz to v praxi vyzerá napríklad takto: Merkelová bude po prvý raz čeliť otázkam poslancov v Bundestagu. Český prezident Miloš Zeman v stredu vymenoval na Pražskom hrade Andreja Babiša po druhý raz za premiéra. Prameň, ktorý v minulosti často používali cestujúci i obyvatelia mesta, býval mnoho ráz zaplavený dažďovou vodou.