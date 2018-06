Slovenka roka 2018: Absolútnou Slovenkou roka 2018 je pediatrička Katarína Šimovičová

Katarína Šimovičová, . Foto: Ivan Medveď Katarína Šimovičová, . Foto: Ivan Medveď

Bratislava 4. júna - Slávnostným galavečerom v historickej budove Slovenského národného divadla vyvrcholil v pondelok večer desiaty ročník prestížnej čitateľskej ankety Slovenka roka 2018.



Ocenenie Absolútna Slovenka roka získala pediatrička Katarína Šimovičová, predsedníčka Občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors. Zároveň jej patrí aj prvenstvo v kategórii charita. Klauni pri svojich návštevách detí v nemocniciach a liečebných zariadeniach podporujú ich psychickú pohodu.



V kategórii biznis a manažment získala ocenenie Slavomíra Blahušiaková, výkonná riaditeľka spoločnosti Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice. Muzikálová speváčka a herečka Katarína Hasprová si prevzala ocenenie v kategórii umenie a kultúra. Za oblasť médiá a komunikácia si cenu prevzala reportérka TV Markíza Kristína Kövešová.



V kategórii veda a výskum ocenenie získala vedkyňa v oblasti architektúry Janka Krivošová. V oblasti vzdelávania a podpory mladých talentov získala ocenenie Marta Bačíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave. Odborníčka v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie Silvia Toporcerová bola ocenená v kategórii zdravotníctvo. V kategórii šport ocenenie získala tenisová reprezentantka Magdaléna Rybáriková.



Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos si tento rok odniesli umelecká vedúca a dirigentka speváckeho zboru Lúčnica Elena Matušová a Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka, ktorý oslavuje 70 rokov od založenia.



V desiatom ročníku ankety bolo v ôsmich kategóriách nominovaných 28 úspešných slovenských žien. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodovali diváci a poslucháči RTVS, čitatelia týždenníka Slovenka formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom internetového hlasovania.



Anketa Slovenka roka vznikla v roku 2009 a je vlastne pokračovaním ankety Muž roka a Žena roka, ktoré týždenník Slovenka vyhlásil v roku 1990. Víťazky jednotlivých kategórií získali bronzovú sošku, ktorú vytvorila sochárka Anna Brisudová. Záštitu nad jubilejným ročníkom ankety prevzal prezident SR Andrej Kiska.

Program v duchu vzdania pocty tradíciám

Kedže tento rok osalvuje týždenník Slovenka svoje jubileum a zároveň sa rok 2018 nesie v duchu Európskeho roka kultúrneho dedičstva, organizátori tomu prispôsobili aj program. O neopakovateľnú atmosféru sa počas galavečera postaral umelecký súbor Lúčnica a to hneď dvakrát. Núdza nebola ani o ďalšie čísla. Rakúsky barytonista Thomas Weinhappel zaspieval áriu z operety s názvom Finch´han dal vino, rodák z Londýna Peter Forest vystúpil so skladbou od Bruna Marsa When i Was Your man. Počas večera zaspievala aj Kristína známu pesničku z dielne Kamila Peteraja Horehronie, Robo Opatovský oslávil lásku piesňou Keď muž miluje ženu. Poctu slovenským devám vzdal aj Kristián Dufinec skladbou Slovenské devy z mladej slovenskej skupiny ICONITO a Mária Čírová zaspievala skladbu Slobodná.

Foto: Ivan Medveď

Foto: Ivan Medveď

Foto: Ivan Medveď