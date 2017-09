Slovenka Rybáriková je s 3. kolom US Open spokojná

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková reaguje v 1. kole dvojhry žien proti Poľke Agnieszke Radwanskej na grandslamovom turnaji vo Wimbledone 25. júna 2012. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková na záverečnom grandslame sezóny US Open vyrovnala svoje singlové maximum z rokov 2008 a 2009. V 3. kole dvojhry nestačila na tretiu nasadenú Španielku Garbine Muguruzovú Blancovú, rovnako ako v semifinále Wimbledonu uhrala proti nej iba dva gemy.Celkovo však hodnotí svoje vystúpenie v New Yorku pozitívne. „povedala Rybáriková v rozhovore pre web tenisovysvet.takurcitee.sk.Slovenská dvojka počítala s tým, že Muguruzová bude na US Open tvrdým orieškom.Rybáriková nezachytila úvod zápasu a po dvoch stratených podaniach rýchlo prehrávala 0:4. „dodala Rybáriková, ktorá by mala po US Open prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej tridsiatke. V onlajn vydaní rebríčka WTA jej patrí 26. miesto.