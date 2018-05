Slovenka v USA založila startup, zaoberá sa meraním plodnosti

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Bratislava 1. mája (TASR) – Ženy na celom svete majú vďaka Kristíne Čahojovej možnosť zmerať si plodnosť prostredníctvom novej technológie. Táto Slovenka založila v USA startup a podľa jej slov by niečo podobné v Európe nedokázala. V súčasnosti jej firma pripravuje továrenskú výrobu produktu.Jej spoločnosť vyvinula prístroj s názvom Kegg a ako sama tvrdí, hardware má omnoho komplikovanejší vývoj ako software.priblížila slovenská podnikateľka s tým, že najkomplikovanejšia časť vývoja je tzv. DFM (design for manufacturing).vysvetlila.Toto všetko je podľa nej možné zrealizovať len v Číne. Jej tím strávil mesiace pred produkciou iteráciami v Silicon Valley Hardware v Shenzhene. V súčasnosti pripravujú výrobu s továrňou.Prvá firma slovenskej podnikateľky sa venovala výrobe oblekov, pracovala aj v startupe v Londýne a neskôr v marketingu spoločnosti Amazon a eBay, kde získala prehľad o tom, čo sa predáva.skonštatovala s tým, že prístroj vie vyhodnotiť, kedy je žena plodná a kedy nie.Mať startup je podľa slovenskej vývojárky vždy ťažké. To, čo dokázala v USA, by v Európe nebolo možné, pretože, ako dodala, tam financovanie hardwaru od investorov v počiatočnej fáze podnikania (seed financing) v podstate neexistuje.objasnila.Prostredie v USA je podľa nej priaznivé voči začínajúcim podnikateľom.podčiarkla.Na Slovensko sa však stále rada vracia.uzavrela Kristína Čahojová.