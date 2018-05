Slovenka získala medzinárodné ocenenie sv. Rity

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 22. mája (TASR) - Slovenka Soňa Vancáková sa stala nositeľkou medzinárodného ocenenia sv. Rity, ktoré sa každoročne udeľuje osobám vynikajúcim v charakteristických cnostiach tejto rehoľníčky: službe blížnemu, vytrvalosti, pokore a odvahe prijať vlastný kríž.Ako informoval spravodajský portál Vatican News, Soňa Vancáková z Košíc, matka piatich detí, je zakladateľkou združenia Maják nádeje na pomoc rodinám v núdzi.Ocenenie z rúk generálneho predstaveného rehole augustiniánov Alejandra Morala Antóna prevzala v pondelok v Bazilike sv. Rity v talianskom pútnickom mestečku Cascia. Cenu získala za svoje presvedčenie o hodnote rodiny a za boj v jej prospech.Ženou svätej Rity sa tento rok okrem Slovenky stali aj tri Talianky - matky snúbencov, Glorie Trevisanovej a Marca Gottardiho, ktorí zahynuli pri požiari výškového bytového domu Grenfell Tower v Londýne, a to za to, že. Štvrtou ženou je Giuseppina Caccaroni di Gualdo Cattaneo zaV pondelok večer dorazila z Košíc do mesta sv. Rity aj putovná, ktorá každý rok symbolicky prepája vybrané mesto s Casciou. Tento rok sú jej bratským mestom Košice, kde pôsobí komunita augustiniánov a kde 8. mája tohto roku posvätili nový kostol nesúci meno sv. Rity.Sv. Rita – patrónka neriešiteľných situácií - je v súčasnosti jednou z najpopulárnejších svätíc v Taliansku i vo svete. Táto augustiniánska mystička žila na prelome 14. a 15. storočia. Mala neľahký život: ešte pred vstupom do kláštora bola manželkou a matkou dvoch detí, ovdovela však a neskôr umreli aj obaja jej synovia. Vynikala pohostinnosťou, láskou k blížnemu, ochotou k dialógu a schopnosťou odpúšťať.