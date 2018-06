Slovenké volejbalistky prehrali s Kanaďankami, o postup proti Brazílii

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour 2018 v plážovom volejbale - turnaj kategórie Four stars - Ostrava (ČR) - E-skupina - štvrtok:



1. kolo:



Heather Bansleyová, Brandie Wilkersonová (5-Kan.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (28-SR) 2:0 (11, 18) za 34 minút



Karla Borgerová, Margareta Kozuchová (12-Nem.) - Josemari Alvesová, Liliane Maestriniová (21-Braz.) 2:0 (16, 16) za 53 minút



Ďalší program E-skupiny - záverečné 2. kolo:



štvrtok



o priamy postup do osemfinále: Heather Bansleyová, Brandie Wilkersonová (5-Kan.) - Karla Borgerová, Margareta Kozuchová (12-Nem.)



piatok



o postup do play off o osemfinále: Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (28-SR) - Josemari Alvesová, Liliane Maestriniová (21-Braz.)

Ostrava 21. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová prehrali v zápase 1. kola E-skupiny turnaja Four stars v Ostrave s Kanaďankami Heather Bansleyovou a Brandie Wilkersonovou 0:2 (-11, -18). Na podujatí v rámci tohtoročnej World Tour zabojujú o postup do play off o osemfinále v piatok proti Brazílčankám Josemari Alvesovej a Liliane Maestriniovej.Slovenky proti Kanaďankám v premiérovom vzájomnom súboji nezachytili úvod, favoritky od vstupu na centrálny kurt získali osem bodov v sérii a tiež rozhodujúci náskok v prvej časti. Kanaďanky utvárali tlak servisom, Slovenky bojovali, no nestačilo to. Aj do druhej časti lepšie vstúpili kanadské hráčky (6:2), Dubovcová a Štrbová neskôr znížili na 9:10. Kanaďankám opäť vyšla bodová séria, pred koncovkou viedli 17:10 a o chvíľu mali osem mečbalov (20:12). Slovenské beachvolejbalistky v závere pri Dubovcovej podaní skorigovali šiestimi bodmi za sebou (18:20), siedmy mečbal Kanaďanky premenili.V záverečnom 2. kole E-skupiny si zmerajú sily zdolané, resp. víťazné tímy z 1. kola. Družstvo, ktoré triumfuje v oboch dueloch, postúpi priamo do osemfinále. Dva tímy, ktoré budú mať po jednej výhre, do play off o osemfinále. Pre dvakrát zdolané sa turnaj skončí. Úradujúce slovenské šampiónky v máji nad Alvesovou a Maestriniovou zvíťazili v súboji o bronz na trojhviezdičkovom turnaji World Tour v tureckom Mersine.Dubovcová a Štrbová v Ostrave postúpili do hlavnej súťaže zvládnutím stredajšej dvojkolovej kvalifikácie, poradili si s domácimi Češkami Martinou Maixnerovou a Mariou-Sárou Štochlovou (2:0) a Kanaďankami Julie Gordonovou a Sophie Bukovecovou (2:1). Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).