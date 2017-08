Slovenky chcú na ME 17 v Srbsku postúpiť aspoň do štvrťfinále

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 17. augusta (TASR) – Slovenská výprava odcestovala vo štvrtok na európsky šampionát vodných pólistiek do 17 rokov v srbskom Novom Sade (20. – 27. augusta). Slovenky sa v základnej skupine stretnú s Tureckom (20. augusta), Španielskom (21. augusta) a Izraelom (22. augusta).informoval na tlačovej konferencii v sídle Slovenskej plaveckej federácie tréner Ján Baranovič. K jednotlivým súperom pridal:Na margo cieľov slovenskej reprezentácie uviedol. "dodal Baranovič.Zo štyroch základných skupín postúpi medzi osmičku najlepších prvé družstvo, druhé a tretie družstvo sa do kríža stretne o ďalšie miesta štyri v prvej osmičke. Štvrté družstvo bude hrať o 13. – 16. miesto. Asistentkou trénera je olympijská víťazka z Atén 2004 a majsterka sveta Talianka Nuncia Conzia Ragusa.Viaceré z hráčok SR do 17 rokov sa po skončení ME zúčastní MS hráčok do 20 rokov v Grécku (3. – 9. septembra).Nominácia SR hráčok do 17 rokov: Petra Stručková (nar. 2000), Viktória Basarová (2000), Anastasija Halocká (2003), Barbora Baranovičová (2000), Emma Junasová (2002), Monika Sedláková (2002), Karin Kačková (2000), Tamara Kolářová (2002), Miroslava Stankovianska (2000), Anita Vitaliano (2001), Barbora Rusznáková (2000), Katarína Kissová (2002), Bronislava Šepeľová (2002). Tréner: Ján Baranovič, asistentka trénera: Nuncia Cinzia Ragusa.Program SR na ME hráčok do 17 rokov v Novom Sade v základnej skupine:nedeľa 20. augusta, 9.00: Slovensko – Tureckopondelok 21. augusta, 15.00: Španielsko – Slovenskoutorok 22. augusta, 15.00: Slovensko Izrael.