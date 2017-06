Slovenky chcú v prvom semifinále EL s Fínskom bodovať naplno

Tréner volejbalovej reprezentácie žien Marek Rojko Foto: TASR/Ondrej Bobek Foto: TASR/Ondrej Bobek





Nominácia SR na semifinále EL:



Nahrávačky: Barbora Koseková (VK KP Brno, ČR), Lenka Ovečková (1. Bratislavský volejbalový klub)



Smečiarky: Dominika Drobňáková (Pays D'Aix Venelles Volley-Ball, Fr.), Erika Salanciová (VK KP Brno, ČR), Miroslava Kuciaková (Stella Calais, Fr.)



Blokárky: Jaroslava Pencová (BKS Bielsko-Biala, Poľ.), Michaela Abrhámová (St. Raphael, Fr.), Nina Herelová (VK AGEL Prostějov, ČR) Univerzálky: Nikola Pišteláková (VK Slávia EU Bratislava), Karin Šunderlíková (VK Slávia EU Bratislava), Romana Krišková (University of Wisconsin, USA),



Liberá: Dominika Valachová (Vandoeuvre Nancy, Fr.) Michaela Španková (Volley project UKF Nitra)



Realizačný tím:



Tréner: Marek Rojko



Asistentka: Solange Soares



Team manager: Slávo Huba



Fyzioterapeutka: Daniela Chymičová



Kondičný tréner: Richard Nemec



Štatistik: Tomáš Samsely







Nominácia Fínska na semifinále EL:



Nahrávačky: Kaisa Alanková (USC Münster, Nem.), Iida Paananenová (Pölkky Kuusamo),



Smečiarky a univerzálky: Noora Kosonenová (LP Viesti), Suvi Kokkonenová (Kuortane), Salla Karhuová (HPK), Piia Korhonenová (HPK), Ronja Heikkiniemiová (LP Viesti), Lotta Piesanenová (Pölkky Kuusamo)



Blokárky: Laura Pihlajamäkiová (VB Nantes, Fr.), Roosa Laakkonenová (USC Münster, Nem.), Daniela Öhmanová (LP Kangasala), Yasmine Bjärregardová-Madsenová (Kuortane)



Liberá: Saana Koljonenová (RR Vilsbiburg, Nem.), Hillaelina Mäntyläová (LP Viesti)







Realizačný tím:



Tréner: Tapio Kangasniemi



Asistent: Alessandro Lodi



Program záveru Európskej ligy



Semifinále (na odvety)



1. zápasy, 28. júna:



SLOVENSKO - Fínsko (18:00, Poprad)



Ukrajina - Španielsko (Ivano Frankivsk)



2. zápasy, 2. júla:



Fínsko - SLOVENSKO (Helsinki)



Španielsko - Ukrajina (Guadalajara)



Finále (na odvety)



1. zápas, 5. 7.:



víťaz Fínsko/SLOVENSKO - víťaz Ukrajina/Španielsko



2. zápas, 9. 7.:



víťaz Ukrajina/Španielsko - víťaz Fínsko/SLOVENSKO



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 27. júna (TASR) - S cieľom vyhrať za tri body nastúpia slovenské volejbalové reprezentantky v Poprade na stredajší prvý zápas semifinále Európskej ligy žien proti Fínsku (18.00 h). Pred nedeľňajšou odvetou v Helsinkách si chcú zverenkyne Mareka Rojka vytvoriť čo najlepšiu pozíciu na postup do finále súťaže, v ktorej obhajujú striebro. V druhom semifinále sa stretnú Ukrajina a Španielsko.V základnej časti odohrali Slovenky dva turnaje C-skupiny v Španielsku a Portugalsku a so štyrmi víťazstvami v šiestich dueloch a 12 bodmi obsadili druhé miesto za Španielkami. Do semifinále postúpili ako najlepší tím z druhých miest spomedzi troch skupín. Po návrate z Portugalska a krátkej pauze pokračoval tím od minulého štvrtka v príprave v Púchove a v pondelok sa presunul do Popradu. Fínky vyhrali A-skupinu v konkurencii Bieloruska, Albánska a Rakúska bez straty setu a po nie veľmi úspešnej kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta sa im v Európskej lige darilo nad očakávaniadodal kormidelník slovenského tímu.Cesta ako zdolať súpera by podľa Rojka mohla viesť cez kvalitný servis. "Dobré podanie bude dôležité, aby sme nabúrali štruktúru hry ich nahrávačky. Súperi Fínok v skupine Európskej ligy neboli dobre podávajúce tímy a Fínky mali výbornú prihrávku. Predpokladám, že my s našim dobrým servisom na nich vytvoríme tlak a tým si veľmi pomôžeme. Verím, že rozhodnú aj skúsenosti, ktoré naše hráčky z dôležitých zápasov majú viac a že sa to pod tlakom váhy semifinále Európskej ligy prejaví," dodal Rojko. V rebríčku CEV sú Fínky až na 24. mieste, o deväť priečok nižšie ako Slovensko, ale tím sa z roka na rok zlepšuje.dodal Rojko.V domácom prostredí pod Tatrami by chceli ženy nadviazať na nedávny úspech mužov, ktorí v Poprade vyhrali prvý turnaj Svetovej ligy s plným počtom deviatich bodov.dodal na záver kouč Sloveniek, ktorý v závere Európskej ligy nemôže počítať so zranenou smečiarkou Karin Palgutovou. Ďalšie hráčky sú v poriadku, aj keď v tíme sú nejaké šrámy.