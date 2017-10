Slovenky do 17 rokov prehrali na úvod kvalifikácie ME so Škótskom

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Škótsko 17 - Slovensko 17 0:1 (0:1)



Gól: 28. Flemingová. ŽK: McCartneyová, McGovernová (obe Škótsko), rozhodovala: Čeliková



zostava a striedania SR 17:



Beťková - Kollárová (62. Miniariková), Planietová, Kratochvílová, Gašparovičová - Mazúchová, Nagyová - Kalaberová, Semanová, Havrilová (51. Tejová) - Semanová

Riga 14. októbra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov prehrali v sobotu na úvod kvalifikačného turnaja ME tejto vekovej kategórie v Lotyšsku so škótskymi rovesníčkami 0:1. Zverenky Branislava Petroviča inkasovali jediný gól v 28. minúte.V ďalších stretnutiach 2. skupiny UEFA Qualifying round nastúpia proti vrstovníčkam z Anglicka (17. októbra o 15.00 h SELČ) a domácim hráčkam (20. októbra o 11.00 h SELČ).