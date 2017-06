Slovenky majú istý postup zo skupiny na ME v basketbale

Na snímke radosť slovenských basketbalistiek po víťazstve 68:59 v zápase základnej B-kupiny na ME v basketbale žien Slovensko - Bielorusko v českom meste Hradec Králové 17. júna 2017. Sprava Nikola Kovačíková, Rebeka Mikulášiková a Nikola Dudášová. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Basketbal - ME žien



A-skupina /Hradec Králové/



Španielsko - Ukrajina 76:54 (35:34)

Česko - Maďarsko 70:74 (38:38)



tabuľka:

1. Španielsko 2 2 0 0 0 138:102 4*

2. Maďarsko 2 1 0 0 1 122:132 3

3. Ukrajina 2 1 0 0 1 113:123 3

4. Česko 2 0 0 0 2 117:133 2

* - víťaz skupiny



B-skupina /Hradec Králové/



SLOVENSKO - Bielorusko 68:59 (32:33)

Taliansko - Turecko 53:54 (30:30)



tabuľka:

1. Turecko 2 2 0 0 0 123:111 4*

2. Taliansko 2 1 0 0 1 133:114 3

3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 126:128 3

4. Bielorusko 2 0 0 0 2 119:148 2

* - víťaz skupiny



C-skupina /Praha/



Grécko - Slovinsko 56:59 (33:23)

Francúzsko - Srbsko 73:57 (33:34)



tabuľka:

1. Francúzsko 2 2 0 0 0 143:125 4

2. Slovinsko 2 1 0 0 1 127:126 3

3. Grécko 2 1 0 0 1 125:119 3

4. Srbsko 2 0 0 0 2 117:142 2



D-skupina /Praha/



Čierna Hora - Lotyšsko 55:76 (37:38)

Rusko - Belgicko 75:76 pp (68:68, 32:46)



tabuľka:

1. Belgicko 2 1 1 0 0 142:139 4

2. Rusko 2 1 0 1 0 146:135 3

3. Lotyšsko 2 1 0 0 1 135:126 3

4. Čierna Hora 2 0 0 0 2 119:142 2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Hradec Králové 18. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky si na majstrovstvách Európy v Česku v predstihu vybojovali postup zo základnej B-skupiny.Zverenky trénera Mariana Svobodu po piatkovej prehre s Tureckom (58:69) v ich druhom vystúpení na šampionáte zdolali v sobotu Bielorusko 68:59, do ďalšej fázy ich definitívne posunulo večerné víťazstvo Turecka nad Talianskom 54:53.Slovenky majú istotu postupu zo skupiny minimálne z tretieho miesta. Svoju pozíciu by si mohli ešte vylepšiť v prípade výhry nad Talianskom v pondelkovom záverečnom vystúpení v základnej B-skupine. Do baráže o štvrťfinále postúpia z druhého alebo tretieho miesta, v boji o účasť v top osmičke sa stretnú s Maďarskom alebo Ukrajinou. Zloženie dvojíc bude definitívne známe po pondelkových zápasoch.Druhú prehru na šampionáte utrpeli domáce Češky, ktoré v A-skupine podľahli Maďarsku 70:74 a už nemajú šancu postúpiť do vyraďovacích bojov.V repríze finále z ME 2015 zvíťazili francúzske basketbalistky nad obhajkyňami titulu Srbkami 73:57 a s dvoma triumfami na konte sú na čele tabuľky "pražskej" C-skupiny.