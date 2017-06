Slovenky nestačili na Francúzsko, o MS zabojujú proti Turecku

Na snímke zľava Barbora Bálintová (SVK), Hhadydia Minteová a Olivia Epoupaová (obe FRA) vo štvrťfinálovom zápase ME v basketbale žien Francúzsko - Slovensko 22. júna 2017 v Prahe. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

EuroBasket Women 2017 - štvrťfinále:



Francúzsko - Slovensko 67:40 (39:24)



zostavy:

Francúzsko: Miyemová 9, Dumercová 6, Skrelová 3, Tchatchouangová 3, Ciaková 1 (Ayayiová 13, Johannesová 12, Chartereauová 6, Amantová 6, Epoupová 5, Michelová 3, Minteová 0).

Slovensko: Bálintová 13, Vyňuchalová 5, Růžičková 4, Remenárová 2, Žirková 0 (Oroszová 6, Jurčenková 5, Dudášová 3, Mikulášiková 2, Salamová 0, Kováčiková 0).

Rozhodovali: Rossi (Tal.), Kozlovskis (Lotyš.), Castillo Larroca (Šp.), 1450 divákov.



štvrtiny: 21:6, 18:18, 11:8, 17:8.

ďalší program ME 2017:



sobota 24. júna:



skupina o 5.-8. miesto

12.30/15.00 Lotyšsko - Taliansko

12.30/15.00 SLOVENSKO - Turecko



semifinále:

18.00/20.30 Španielsko - Belgicko

18.00/20.30 Francúzsko - Grécko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky nepostúpili medzi štyri najlepšie tímy na ME 2017 v Česku. Vo štvrtkovom štvrťfinále nestačili na favorizované Francúzsko a prehrali 40:67. Zverenky Mariana Svobodu majú naďalej šancu postúpiť na MS 2018 do Španielska. Účasť medzi svetovou elitou, čo sa im naposledy podarilo v roku 1998, vybojujú v prípade, že v sobotu popoludní v skupine o 5.-8. miesto zdolajú Turecko.Po postupe Španielska do semifinále ME miestenku na MS 2018 získa aj zdolaný z nedeľňajšieho súboja o konečné piate miesto.Slovenky začali nervózne. Robilo im veľké problémy presadiť sa proti dôraznej obrane súpera, ktorá bola založená na hre troch pivotiek a tým pádom výškovej prevahe. Prvý kôš SR z hry dala Růžičková až 5. minúte, v tom momente viedol favorit 9:4. Po šiestich minútach trénerka Francúzska Garnierová stiahla z palubovky kompletnú základnú zostavu a poslala do hry kvinteto striedajúcich hráčok. Odvážny ťah jej vyšiel, favorit vyhral nasledujúci úsek 12:2 a bolo po zápase. Pochopil to aj kouč SR Svoboda, ktorý ešte pred koncom štvrtiny vystriedal kapitánku Žirkovú v snahe šetriť ju na ďalšie súboje. Slovenky za desať minút úvodnej časti hry premenili z hry len dva zo 14 pokusov. Francúzky naďalej pokračovali v dominantnej hre a zvyšovali svoj náskok. V 14. min bolo po koši najlepšej mladej hráčky uplynulej sezóny Euroligy Johannesovej 30:15. Slovenky sa ešte snažili s výsledkom niečo urobiť, do hry sa vrátila Žirková, ale stačilo to len na dočasné zníženia manka na desať bodov. Kapitánke SR duel nevyšiel, bránená nepríjemnou Skrelovou sa nepresadila a nedala ani bod.Favorit si po zmene strán udržiaval pohodlný náskok, trénerka Garnierová mohla do hry poslať kompletnú lavičku a vyskúšať si viaceré herné varianty. Zo Sloveniek sa v ofenzíve ako-tak darilo len Bálintovej. Žirková definitívne opustila ihrisko v 24. minúte a šetrila sily i nedoliečené koleno na ďalšie zápasy. Slovenky bez svojej kapitánky bojovali, ale na kvalitnejšieho súpera vo štvrtok nemali. V druhom polčase nastrieľali spolu len 16 bodov, čo na obrat v skóre logicky stačiť nemohlo. V záverečnej štvrtine si štvrťfinálovú atmosféru ME vyskúšali aj 18-ročná Kováčiková spolu s o rok mladšou Mikulášikovou, ktoré poslal kouč Svoboda na palubovku v snahe ušetriť sily pre vyťaženejšie hráčky.Slovensko po dni voľna nastúpi v sobotu popoludní proti Turecku, s ktorým prehralo vo svojom úvodnom vystúpení v základnej B-skupine 58:69. Víťaz súboja si zabezpečí miestenku na MS 2018 do Španielska.