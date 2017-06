Slovenky po prehre s Talianskom nastúpia v baráži proti Ukrajine

Na snímke vľavo v popredí Angelika Slámová (Slovensko) a druhá sprava Cecilia Zandalasiniová (Taliansko) v stretnutí ME v basketbale žien B-skupiny Slovensko - Taliansko 19. júna 2017 v českom Hradci Králové. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke vpravo Marie Růžičková (Slovensko) a vľavo Alessandra Fomicaová (Taliansko) v stretnutí ME v basketbale žien B-skupiny Slovensko - Taliansko 19. júna 2017 v českom Hradci Králové. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

EuroBasket Women 2017 - B-skupina:



Slovensko - Taliansko 61:68 (30:33)



zostavy:



Slovensko: Bálintová 13, Vyňuchalová 11, Oroszová 6, Jurčenková 2, Žirková 0 (Růžičková 9, Slamová 9, Remenárová 5, Dudášová 4, Mikulášiková 2, Kováčiková 0).



Taliansko: Sottanová 15, Zandalsiniová 15, Dottová 11, Ressová 6, Ciniliová 9 (Formicová 6, Pennová 4, De Prettová 4, Masciadriová 3, Goriniová 2, Crippová 2).



Rozhodovali: Jurašová (Srb.), Krejič (Slovin.), Delestrée (Belg.), 1975 divákov.



štvrtiny: 12:16, 18:17, 13:22, 16:13



tabuľka:



1. Turecko 3 3 0 0 0 211:185 6*



2. Taliansko 3 2 0 0 1 201:175 5**



3. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 187:196 4**



4. Bielorusko 3 0 0 0 3 193:236 3



* - postup do štvrťfinále



** - postup do kvalifikácie o štvrťfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hradec Králové 19. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky prehrali vo svojom záverečnom vystúpení v základnej skupine na ME v Česku s Talianskom 61:68. S bilanciou 1-2 obsadili v tabuľke konečné tretie miesto a v baráži o štvrťfinále ich v utorok čaká Ukrajina. Taliansko skončilo v B-skupine na druhej priečke a v boji o top osmičku si zmeria sily s Maďarskom.V zostave Slovenska už chýbala Páleníková, pre ktorú sa z dôvodu zranenia členka turnaj skončil. Úvodná štvrtina bola vyrovnaná, družstvá sa striedali vo vedení. Kapitánka SR Žirková síce nastúpila v základnej päťke, ale na jej hre bolo vidieť, že ju limituje boľavé koleno. Kouč Svoboda ju tak stiahol z palubovky a šancu dal aj 18-ročnej Kováčikovej, pre ktorú to bol debut na ME. Slovenky v prvej časti hry výrazne trápila streľba, keď z hry premenili len tri z 13 pokusov. Aj preto prehrali prvú periódu 12:16. Už od druhej štvrtiny tréneri oboch tímov šetrili sily na utorkové kľúčové zápasy baráže a do hry poslali viaceré striedajúce hráčky. Mierne vedenie si udržiavali Talianky, ktoré napokon vyhrali prvý polčas 33:30.Slovenky začali po zmene strán nesústredene, ich nedôslednú obranu využil súper a poľahky sa dostal do dvojciferného náskoku. V ofenzíve sa s výnimkou Vyňuchalovej trápili ďalšie podkošové hráčky Jurčenková (streľba 1/5) s Růžičkovou (1/9) a tak Svoboda siahol aj po 17-ročnej Mikulášikovej. V 32. minúte Oroszová úspešnou trojkou znížila na 48:57 a odštartovala stíhaciu jazdu Sloveniek za obratom. Talianky však žiadnu drámu nepripustili a vedené výborne hrajúcou Zandalsiniovou si naďalej udržiavali pohodlné vedenie. Slovenky sa v záverečnej päťminútovke vypli k náporu, znížili na rozdiel siedmich bodov, ale na viac nemali. Po prehre 61:68 obsadili v tabuľke konečné tretie miesto a v baráži o štvrťfinále ich v utorok čaká Ukrajina.