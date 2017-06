Slovenky potiahla Žirková, Vyňuchalová: Strhla nás svojím výkonom

Na snímke vľavo Romana Vyňuchalová (SR). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Hradec Králové 17. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky zvládli dôležitý zápas proti Bielorusku a na ME v Česku sa priblížili k účasti vo vyraďovacích bojoch. Po dvoch vystúpeniach majú bilanciu 1-1, v pondelok ich čaká záverečný duel v B-skupine proti Taliansku.Líderkou tímu SR bola v sobotu Zuzana Žirková. Nestarnúca rozohrávačka, ktorá štartuje na svojom šiestom kontinentálnom šampionáte v kariére, sa vrátila do reprezentácie s úmyslom pomôcť neskúsenému družstvu so siedmimi debutantkami. Proti Bielorusku nastrieľala 22 bodov, komplexný výkon skompletizovala 8 doskokmi a 5 asistenciami. V kľúčových momentoch trafila koše z ťažkých pozícií vrátane ďalekonosnej trojky v závere prvej štvrtiny. Líderskú pozíciu preukázala najmä po zmene strán, keď Slovenky zaznamenali rozhodujúci obrat v skóre.vravela po zápase Žirková. Za kolektívny výkon pochválila aj zvyšok družstva.pokračovala.Kapitánke SR nevyšiel prvý zápas na turnaji proti Turecku, keď pre problémy s faulami odohrala len 16 minút.dodala. Z jej výkonu mal radosť aj kouč SR Marian Svoboda.vravel Svoboda.Podobného názoru bola aj pivotka Romana Vyňuchalová.uviedla Vyňuchalová.Ak Turecko vo večernom zápase podľa predpokladov zdolá Taliansko, Slovenky budú mať istotu postupu zo skupiny minimálne z tretieho miesta. Svoju pozíciu by si mohli ešte vylepšiť v prípade výhry nad Talianskom v pondelkovom záverečnom vystúpení v základnej B-skupine.