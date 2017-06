Slovenky prehrali so Španielskom, po prvom turnaji sú druhé

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Európska liga žien - 1. turnaj C-skupiny (Valladolid):



Španielsko - Slovensko 3:0 (20, 19, 24)



Zápas trval: 85 minút, rozhodovali: Bensimon (Izr.) a Jovčev (Bul.), 510 divákov



Španielsko: Riverová 11, Correa Estebanová 5, Seguraová 8, Gonzalezová 13, Collarová 14, Corralová 1, libero Sanchezová (Escamillová 1, Grimaová 1, Brunová 0)



SR: Drobňáková 0, Pencová 7, Koseková 3, Salanciová 12, Abrhámová 2, Šunderlíková 2, liberá Valachová a Španková (Kuciaková 8, Herelová 3, Palgutová 0, Krišková 3, Pištěláková 3)

Tabuľka C-skupiny po 1. turnaji:



1. Španielsko 3 3 0 9:2 9



2. Slovensko 3 2 1 6:3 6



3. Portugalsko 3 1 2 4:7 3



4. Švédsko 3 0 3 2:9 0



Program 2. turnaj C-skupiny - Matosinhos (Port.) - časy sú v SELČ



Valladolid 11. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali vo svojom záverečnom zápase na prvom turnaji Európskej ligy vo Valladolide s domácim Španielskom 0:3. Po prvom turnaji sú zverenky Mareka Rojka na druhom mieste C-skupiny s dvomi víťazstvami a šiestimi bodmi.Rovno zo Španielska sa tím presúva do portugalského Matosinhos, kde sa na budúci týždeň od piatka do nedele (16.-18. júna) uskutoční druhý turnaj.V Európskej lige žien štartuje v 9. ročníku súťaže 12 tímov, ktoré sú rozdelené do troch skupín. Do semifinále postúpia traja víťazi skupín a najlepší tím z 2. miesta. V prípade, že sa víťazkami B-skupiny stanú Francúzky, do semifinále pôjdu dvaja najlepší z druhých miest. Francúzky totiž odohrajú v Európskej lige len skupinovú časť a potom budú štartovať v svetovej Grand Prix.Prvý set slovenským volejbalistkám nevyšiel. Domáce volejbalistky si od začiatku vypracovali náskok, ktorý si udržiavali až do koncovky, keď viedli 19:13. Slovenky potom zapli a znížili na rozdiel dvoch bodov (19:21), ale záver Španielky zvládli a prvé dejstvo vyhrali 25:20.Aj druhý set bol v réžii Španielok, ktoré vytvárali tlak na podaní a po dobrej obrane v poli bodovali. Na druhom technickom timeoute viedli domáce 16:10. Po Herelovej bloku znížili Slovenky na 14:18 a neskôr Krišková esom upravila na 17:20. Nápor Sloveniek však odrazila tromi esami za sebou Gonzalezová a domáce viedli 22:17. Druhý set vyhralo Španielsko 25:19.Po ese Pencovej viedli Slovenky v treťom dejstve 3:1, ale o náskok po chybách v útoku prišli a domáce otočili na 10:5. Na ihrisko prišla Šunderlíková namiesto Kriškovej. Slovenky sa zasekli a otočili až za stavu 5:12. Na druhom technickom timeoute bolo 16:9 pre domáce. Potom Kuciakovej esom znížila na 13:17 a Pencová blokom na 15:18. Slovenky doťahovali manko a po akcii Šunderlíkovej bolo 18:20 a keď dala tá istá hráčka eso, bolo už len 21:22. V dramatickej koncovke sa Slovenky prepracovali k setbalu za stavu 24:23, ale Španielky napokon vyhrali set 26:24 a celý duel 3:0.Švédsko - Portugalsko 1:3 (-16, 19, -21, -23)16. júna:17.00 SLOVENSKO - Španielsko20.00 Portugalsko - Švédsko17. júna:16.00 Španielsko - Švédsko19.00 SLOVENSKO - Portugalsko18. júna:16.00 Švédsko - SLOVENSKO19.00 Španielsko - Portugalsko