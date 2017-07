Slovenky prehrali vo Fínsku, semifinále Európskej ligy neobhája

Na snímke slovenské volejbalové reprezentantky Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Helsinki 2. júla (TASR) - Slovenské volejbalistky nepostúpili do finále Európskej ligy. V nedeľňajšej semifinálovej odvete prehrali v Helsinkách s domácim Fínskom 0:3. Severanky vyhrali aj prvý duel, v stredu triumfovali v Poprade 3:2. Vo finále sa stretnú s úspešnejším z dvojice Španielsko - Ukrajina (prvý zápas 1:3).Slovenky tak neobhája druhé miesto z vlaňajšieho 9. ročníka súťaže, ktorý bol pre ne premiérový medzi kontinentálnou elitou.Tréner Marek Rojko spravil dve zmeny v porovnaní s prvým zápasom v Poprade. Na smečiarskom poste nastúpila Kuciaková a na "účku" dostala šancu Krišková. Po vyrovnanom úvode sa ako prvé dostali do trháku Fínky, keď viedli 10:6. Domáce volejbalistky dobre podávali, čo robilo Slovenkám problémy a náskok Suomi narástol na 14:8. Po bloku Drobňákovej znížili slovenské reprezentantky na 11:14 a neskôr po ese Abrhámovej bol náskok domácich už len dvojbodový - 14:16. Fínky však zvrat nedovolili a po ďalšej sérii bodov vyhrávali 20:14. Prvý set získali v pomere 25:16.Druhé dejstvo začali Slovenky veľmi dobre a pri podaní Kosekovej vyhrávali 6:0. Na prvom technickom timeoute bolo 8:3 po dvojbloku Abrhámová-Krišková. Potom zatlačila podaním Abrhámová a po Kriškovej ulievke bolo 11:5. Fínky znížili na 9:12 a tréner Rojko reagoval oddychovým časom. Domáce ožili a pri podaní Kosonenovej otočili skóre na 13:12. Fínky mali v tejto fáze jasne navrch, niesli sa na pozitívnej vlne a vypracovali si náskok 20:14. Druhý set vyhrali domáce 25:18.Po bloku Herelovej viedli Slovenky na začiatku tretieho setu 4:1, ale Fínky bleskovo vyrovnali. Pokračovalo sa bod po bode, po Kriškovej útoku viedli slovenské volejbalistky 9:8. Potom dala dve esá za sebou Karhuová a Fínky vyhrávali 12:10. Slovenky sa nevzdávali a vyrovnali na 15:15. Do koncovky išli slovenské volejbalistky s miernym náskokom 20:19, keď dlhú výmenu zakončila Drobňáková. Záver však lepšie zvládli Fínky, tretí set vyhrali 25:21 a tešili sa z postupu do finále. Európska liga žien - odveta semifinále