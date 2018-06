Slovenky sa so ZEL 2018 rozlúčili výhrou, celkovo skončili tretie

Na archívnej snímke Nikola Radošová (Slovensko). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann





Zlatá európska liga volejbalistiek 2018 - C-skupina - záverečné 6. kolo - streda:



MINSK



Bielorusko - Česko 2:3 (-21, 18, 19, -20, -12)







LEVICE



Slovensko - Španielsko 3:2 (17, -22, -23, 16, 6)



117 minút, rozhodovali: Koutsoulas (Gréc.) a Viktoríni-Lisá (SR), 1300 divákov



Zostavy:



Slovensko: Pištěláková, R. Hudecová, Pencová, Koseková, Radosová, Herelová, libero Nikmonová (Salanciová, Šunderlíková, Abrhámová, Töröková, Krišková). Tréner: M. Fenoglio.



Španielsko: Corralová, Riverová, Carová, Segurová, H. Gonzálezová, Correová, liberá Naranjová a A. Sánchezová (Sanzová, Escamillová, Nsungiminová). Tréner: P. Saurin.

hlasy po zápase:



Jaroslava Pencová, blokárka a kapitánka SR: "Začiatok EL nám nevyšiel, nevedeli sme vyhrať ani zápasy, ktoré sme dobre rozbehli. Som veľmi rada, že v posledných dvoch dueloch sme uspeli. V Španielsku sa nám podarilo minimalizovať chyby, s čím sme sa predtým trápili. Ony sa dokážu vrátiť do hry a sú nepríjemné. Dokázali sme dlhšie vydržať pri našej hre, čo nám pomohlo. Pri novom trénerovi sme potrebovali čas a som rada, že to na konci vygradovalo tak, že sme zápasy vyhrali."



Nikola Radosová, smečiarka SR: "Teším sa najmä z toho, že sme vyhrali. Najdôležitejšie je, že sme uhájili 3. miesto. Podali sme dobrý výkon, bola super atmosféra. To, že som dala najviac bodov, je iba také pohladenie na duši. V druhom sete Španielky pritlačili, mali sme trochu výpadok. Chýbalo len pár bodov, aby sme vyhrali aj v druhom či treťom sete. Dôležité bolo, že sme znížili počet chýb. Atmosféra bola veľmi dobrá, publikum žilo, hralo sa nám veľmi dobre."



Nina Herelová, blokárka SR: "Sme šťastné, že sme vyhrali posledný zápas. Chceli sme po dueli v Španielsku ukázať, že na to stále máme. Bolo to veľmi dobré aj pre divákov, kulisa si zaslúžila, aby sme vyhrali. Španielkam sa v priebehu zápasu rozohrali niektoré hráčky, my sme začali kopiť chyby, čo nás pribrzdilo. Keď sme na koni, vieme to dotiahnuť do konca. V uplynulých týždňoch sa pod novým trénerom hľadala základná zostava, aj preto to celé gradovalo a víťazstvá prišli na konci."





Konečná tabuľka C-skupiny:



1. Česko 6 6 0 18:3 17 - postup do Final Four



---------------------------



2. Bielorusko 6 3 3 12:13 8



3. Slovensko 6 2 4 9:15 6



4. Španielsko 6 1 5 8:16 5

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 6. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa s účinkovaním v Zlatej európskej lige 2018 rozlúčili v Leviciach víťazstvom 3:2 (17, -22, -23, 16, 6) nad Španielkami v zápase stredajšieho záverečného 6. kola základnej C-skupiny.Bol to priamy súboj o konečné 3. miesto v "céčku", Slovenky nadviazaním na sobotňajší triumf z Valladolidu (3:1) uhájili túto pozíciu. Zverenky Taliana Marca Fenoglia vybojovali v Zlatej európskej lige dve víťazstvá a 6 bodov, štyrikrát ťahali za kratší koniec.Na budúcotýždňový záverečný turnaj Final Four do Budapešti z C-skupiny prenikli suverénne Češky, ktoré na záver v Bielorusku pridali šieste víťazstvo, uspeli 3:2. Bielorusky s troma výhrami obsadili 2. miesto.Španielky v úvode prvého setu odskočili na 5:2, Slovenky bodmi Radosovej a Pištělákovej o chvíľu znížili na 5:6 zo svojho pohľadu. Hostky viedli 8:6 aj 11:9, no slovenské volejbalistky zakaždým zmazali manko, Radosová svojím piatym bodom vyrovnala na 12:12. Kľúčovou v tejto časti bola šesťbodová séria Sloveniek od stavu 14:14, na podaní vtedy bola Herelová (20:14). Španielky sa k Slovenkám už nepriblížili, naopak - domáce hráčky náskok ešte zveľadili a premenením prvého setbalu triumfovali 25:17.Slovenky na začiatku druhého dejstva pokračovali v nastúpenom trende, Pencová úspešným útokom zvýšila na 4:0. Španielky si nevedeli poradiť so slovenským blokom, o chvíľu zaostávali 2:7. Následne hostkám vyšla päťbodová séria a vyrovnali na 7:7, odvtedy sa družstvá ťahali bod po bode. Španielske hráčky štyrmi bodmi za sebou otočili na 14:11, ich nápor pribrzdila dvoma úspešnými smečmi Radosová a vzápätí Slovenky vyrovnali - 14:14. Španielky opäť dokázali Slovenkám ujsť (19:15), Radosová esom skorigovala na 18:20. Španielky pred koncovkou viedli o tri body (22:19), Slovenky znížili na 21:22 zo svojho pohľadu, no hostky sa napriek tomu dostali k dvom setbalom a prvý premenili - uspeli 25:22.V úvode tretieho setu boli družstvá bok po boku, na 7:6 pre SR upravila Salanciová, ktorá nahradila Pištělákovú na pozícii univerzálky. Španielky troma bodmi otočili na 9:7, slovenské reprezentantky vyrovnali na podaní Abrhámovej (9:9), no hostky sa opäť vzdialili - viedli 12:9 a neskôr 15:12. Slovenky znížili na 15:16, no o chvíľu Španielky viedli 19:16, to už bola na ihrisku nahrávačka Töröková. Herelová úspešným útokom skorigovala na 19:20, no Slovenkám sa v závere ani raz nepodarilo manko zmazať úplne a vyrovnať. Španielky troma bodmi odskočili na 23:19, Slovenky ešte zabojovali a znížili na 22:23 a následne tiež odvrátili prvý setbal Španielok, no druhý hostky zužitkovali úspešným blokom - 25:23.Do štvrtého setu lepšie vstúpili slovenské hráčky, hnané neúnavným levickým publikom po šesťbodovej šnúre viedli 11:4. Radosová svojím 20. bodom upravila na 16:6, Španielky následne znížili na menej hrozivých 10:16, Slovenky však odpovedali štvorbodovou šnúrou (20:10). Domáce volejbalistky mali záver pod kontrolou, premenením tretieho setbalu si vynútili tajbrejk - 25:16.Slovenky do piateho setu vstúpili ideálne, po Abrhámovej útoku viedli 4:0 a neskôr 7:2. Španielky znížili na 4:7, no Slovenky opäť odskočili, Krišková esom upravila na 10:4. Slovenky si ustrážili koncovku, premenili druhý mečbal, triumfovali 15:6 a celkovo 3:2.