Slovenky zdolali favorizované Talianky. Hrdinkou debutantka Šramková

Slovenské tenistky sa prebojovali do aprílovej baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie. V dueli 1. kola II. svetovej skupiny totiž senzačne vedú nad domácim Talianskom už 3:1. O rozhodujúci tretí bod pre tím kapitána Mateja Liptáka sa postarala Rebecca Šramková, ktorá v dueli tímových dvojok zdolala skúsenú Francescu Schiavoneovú hladko 6:2, 6:4. Fedcupová debutantka sa stala hlavnou hrdinkou víkendu v hale PalaGalassi, v sobotu si poradila s talianskou jednotkou Sarou Erraniovou.

Triumf Sloveniek na horúcej talianskej pôde je o to cennejší, že nastúpili bez dvoch rebríčkovo najvyššie postavených hráčok Dominiky Cibulkovej a Kristíny Kučovej. Liptákove zverenky spoznajú svoje súperky v baráži o elitnú svetovú osmičku (22.-23. apríla) v utorok o 11.00 SEČ, keď je v londýnskej centrále ITF na programe žreb. Slovenky v ňom budú s najväčšou pravdepodobnosťou figurovať medzi nenasadenými tímami. Naposledy hrali vo svetovej skupine v roku 2014, v baráži vtedy nestačili v Quebecu na Kanadu.



Hrdinka Šramková



Šramková nastúpila proti Schiavoneovej posilnená druhým slovenským bodom, ktorý získala Daniela Hantuchová po hladkom triumfe nad Erraniovou. Talentovaná Slovenka nadviazala na výborný výkon zo soboty. Hrala agresívne, diktovala tempo a v porovnaní s duelom proti Erraniovej zlepšila podanie. V prvom sete dvakrát prelomila servis Schiavoneovej, ktorá bola vo výmenách príliš pasívna. V druhom dejstve sa Šramková rýchlo ujala vedenia 2:0, za stavu 4:2 Schiavoneovú opäť brejkla a šancu na zisk tretieho bodu pre slovenské farby už z rúk nepustila. Schiavoneová ešte znížila na 4:5, no v desiatom geme premenila Šramková pri vlastnom servise vďaka esu hneď prvý mečbal.



Po skončení zápasu mala obrovskú radosť. "Získať pri fedcupovom debute dva body na talianskej pôde, to je niečo neuveriteľné. V dôležitých momentoch som si zachovala chladnú hlavu. Hrám silový tenis a preto dúfam, že v ďalšom priebehu sezóny budem hlavne zdravá. Pokiaľ ide o moje rebríčkové ciele, rada by som sa dostala do prvej svetovej stovky a potom do prvej šesťdesiatky," povedala v prvom interview priamo na kurte.



Vo Forli Ide o druhý vzájomný zápas oboch krajín v histórii prestížnej tímovej súťaže. V roku 2002 zvíťazilo slovenské družstvo v semifinále finálového turnaja v španielskom Maspalomase 3:1 a spanilú jazdu napokon zakončilo ziskom cennej trofeje. Dva body vtedy vybojovala Janette Husárová - terajšia fedcupová trénerka, tretí pridala Hantuchová.



Hantuchovej výhra



Hantuchovej vyšiel úvod zápasu s Erraniovou, keď dvakrát prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:1. Fedcupová rutinérka kvalitne returnovala, pri dlhších výmenách dokázala súperku rozbehať a zakončiť víťazným úderom do odkrytej časti dvorca. Erraniová mala čoraz väčšie problémy s pravým lýtkom, za stavu 1:4 požiadala o medical time out a zamierila do šatne do ošetrenie. Hantuchová po krátkej pauze stratila podanie, následne však Erraniovú opäť brejkla a prvý set sa stal jej korisťou. V druhom dejstve Hantuchová úplne ovládla kurt v hale PalaGalassi, po dvoch brejkoch odskočila Erraniovej na 4:0 a ubolenej súperke uštedrila "kanára".



Hantuchová bola po hladkom víťazstve spokojná. "Čakala som, že to bude náročný zápas, veď Sara je veľmi kvalitná tenistka a hrala doma. Už dlho som nehrala takýto dôležitý duel, preto som sa naň veľmi tešila. Som veľmi spokojná s predvedenou hrou. V priebehu zápasu som zaregistrovala, že Sara sa trápi a má problémy s pohybom. Snažila som sa však koncentrovať iba na seba, išla som fiftín za fiftínom. Som hrdá na to, ako som to doklepla, pretože najťažšie je vždy zvládnuť koncovku. V prípade potreby som pripravená nastúpiť aj na záverečnú štvorhru," povedala v prvom interview priamo na kurte.



Slzy Erraniovej



Erraniovú mrzelo, že pre zranenie lýtka nemohla podať plnohodnotný výkon. "Sobotňajší trojseťák proti Rebecce Šramkovej mi dal zabrať. Dúfala som, že to dnes pôjde, no s pribúdajúcimi minútami sa bolesti lýtka stupňovali. Nechcela som to skrečovať a tak som so sebazaprením pokračovala v zápase."

1. kolo II. svetovej skupiny Pohára federácie:



Taliansko - SLOVENSKO 1:3





Francesca Schiavoneová - Anna Karolína Schmiedlová 6:3, 6:1

Sara Erraniová - Rebecca Šramková 6:2, 3:6, 4:6

Erraniová - Daniela Hantuchová 2:6, 0:6

Schiavoneová - Šramková 2:6, 4:6