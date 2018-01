Slovenky zdolali na úvod MS 18 Maďarsko

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Maďarsko – Slovensko 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)



Góly: 20. I. Horváthová (D. Horváthová), 27. Seregelyová (Puskásová, Szamosfalviová) – 11. Ágoštonová (Matejková, Kubeková), 12. Sedláková (Vargová, Čorňáková), 18. Vysokajová (Matejková), 25. Vargová (Rumanová, Nemčeková), 54. Matejková (L. Halušková), 60. Vargová (Dobošová). Rozhodovali: Hengstová (Hol.) – Dinantová (Belg.), Hetheringtonová (V.Brit.), vylúčené: 8:5 na 2 min, presilovky 1:2, oslabenia 0:0, strely na bránku: 19:30, 120 divákov.



Najlepšie hráčky zápasu: Fruzsina Mayerová – Diana Vargová



Zostava SR: Rišianová – Cagáňová, Kučerková, Vysokajová, L. Šulíková, A. Šulíková, Vargová – Rumanová, Sedláková, Čorňáková – Matejková, Nemčeková, L. Halušková – Hájniková, Ágoštonová, Kubeková – R. Halušková, Koyšová, Dobošová

Asiago 8. januára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov vstúpili do turnaja A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v talianskom Asiagu víťazstvom nad Maďarskom 6:2.Zverenky trénera Petra Kúdelku čaká ďalšie vystúpenie na šampionáte v utorok o 13.30 h proti Rakúšankám. Ďalej si zahrajú ešte s Nórskom, Talianskom a Japonskom. Cieľom výberu je prebojovať sa do elitnej kategórie MS žien tejto vekovej kategórie.Hlas (hockeyslovakia.sk):Program SR "18" žien:utorok 9. januára 2018 (13.30): Slovensko - Rakúskoštvrtok 11. januára 2018 (17.00): Slovensko - Nórskopiatok 12. januára 2018 (20.30): Slovensko - Talianskonedeľa 14. januára 2018 (17.00): Slovensko - Japonsko