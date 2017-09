Slovenská dvadsaťjednodtka si chce doma splniť šesťbodový sen

Na snímke hráči slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov počas tréningu na štadióne v Senici v nedeľu 3. septembra 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Slovensko - Severné Írsko /utorok 5. septembra, 20.30 h, Senica, TV Dajto/



rozhodcovia: Halil Umut Meler - Ekrem Kan, Kerem Ersoy (všetci Tur.)



predpokladaná zostava Slovenska: Rodák - Chvátal, Vavro, Sipľak, Hancko - Hromada - Špalek, Káčer, Bénes, Polievka - Vestenický

Senica 4. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov si pred úvodným dvojzápasom novej kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie stanovila šesťbodový cieľ. Prvú polovicu splnila, keď v piatok uspela na ihrisku estónskych rovesníkov 2:1. V utorok od 20.30 h na ňu čaká domáci debut na štadióne FK Senica proti vrstovníkom zo Severného Írska.povedal tréner Pavel Hapal. Jeho zverenci bojujú v 2. kvalifikačnej skupine. Na jej čele figuruje práve Severné Írsko, ktoré má na konte šesť bodov pri skóre 3:1. V prípade víťazstva sa Slováci posunú na vedúcu priečku.Víťazi deviatich kvalifikačných skupín postúpia priamo na záverečný turnaj do Talianska a San Marína 2019, štyri najlepšie reprezentácie na druhých miestach zabojujú v baráži o zvyšné dve miestenky. Taliansko už má účasť istú, druhý hostiteľ San Maríno o ňu musí súperiť.Hapal nemôže rovnako ako v Estónsku počítať so zraneným stredopoliarom FC Nitra Reném Kotríkom, ktorý už definitívne opustil zraz. Od štvrtkového tréningu ho trápil stehenný sval, lekári sa ho snažili dať do poriadku, ale jeho stav sa nezlepšil. Po ďalších vyšetreniach po návrate z Estónska padlo rozhodnutie.vysvetlil Hapal na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Slovenská dvadsaťjednotka hrávala v predchádzajúcom cykle domáce zápasy v Myjave, na duel so Severným Írskom sa presunula do Senice. V dejisku má pred výkopom na programe dve tréningové jednotky. Súboj povedú rozhodcovia z Turecka, hlavným bude Halil Umut Meler, ktorému pomôžu na čiarach krajania Ekrem Kan a Kerem Ersoy. Priamy prenos bude na TV Dajto.