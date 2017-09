Slovenská dvadsaťjednotka zdolala v kvalifikácii ME aj Severné Írsko

Na snímke vľavo hráč Slovenska Michal Sipľak, vpravo hráč Severného Írska Ben Kennedy a dole kapitán Slovenska Jakub Hromada v zápase 2. skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 hráčov do 21 rokov Slovensko – Severné Írsko v Senici 5. septembra 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Slovensko - Severné Írsko 1:0 (0:0)

Gól: 61. Bénes. Rozhodovali: Umut Meler - Kan, Ersoy (všetci Tur.), ŽK: Balaj, Sipľak - Donnelly, Gorman, Thompson, Doherty, 2339 divákov



Slovensko: Rodák - Šulek (80. Kružliak), Vavro, Sipľak, Hancko - Lesniak - Čmelík (70. Špalek), Hromada, Bénes, Polievka (90.+1 Jirka) - Balaj

Severné Írsko: Mitchell - Dummigan, Donnelly, Johnson, Doherty (78. McDonagh) - Gorman (57. Gordon), Hall, Thompson - Smyth (78. Parkhouse), Kennedy, Owens

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 5. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v utorňajšom senickom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 tejto vekovej kategórie nad rovesníkmi zo Severného Írska 1:0. László Bénes o tom rozhodol gólom v 61. minúte.Zverenci Pavla Hapala zdolali na úvod Estónsko 2:1, po dvoch vystúpeniach majú na konte plný počet bodov a posunuli sa na čelo tabuľky. V októbri privítajú v Poprade najprv Island a následne Španielsko.V 3. minúte sa na vlastnej polovici dopustil veľkého zaváhania pri spracovaní lopty pravý obranca Šulek a Smyth sa ocitol hneď skraja stretnutia vo vyloženej príležitosti, ktorú však nepremenil, keď prestrelil slovenskú bránku. Hostia boli nebojácni aj naďalej, domáci chceli prevziať kontrolu futbalovo. Prvý náznak bola prihrávka Polievku a zakončenie Hancka, severoírsky brankár Mitchell si s ním poradil na dva razy. Slováci už boli s pribúdajúcimi minútami istejší na lopte, Hancko si pripísal ďalšiu strelu. Na opačnej strane zahrozil z druhej vlny Thompson, aj on minul priestor troch súperových žrdí. Bénes rozohral v závere úvodnej dvadsaťminútovky priamy kop, Hancko zakončil do tretice neúspešne. Nasledoval však roh, Bénes sa dostal k prudkej strele, ktorú len s námahou vykopol Mitchell. Hancko sa z pozície ľavého obrancu neúnavne snažil skórovať, jeho ďalší a dosiaľ najnádejnejší projektil Mitchell vytesnil na spojnicu. Hancko sa neskôr presunul od úlohy centrujúceho hráča, ani po tomto nebezpečí sa neotvorilo skóre. Hostia držali v prestávke bezgólový stav najmä vďaka svojmu brankárovi.Bénes vypálil krátko po zmene strán z priameho kopu, Mitchell sa natiahol a opäť podržal Severné Írsko. Obliehanie hosťujúcej bránky pokračovalo, no snaha Balaja ani Čmelíka nepriniesla gólové ovocie. Slováci konečne dokázali prelomiť defenzívu protivníka v 61. minúte, keď sa po prihrávke Čmelíka z pravej strany Bénes presadil umiestneným pokusom - 1:0. Čmelík sa neskôr takmer rozbehol do samostatného úniku, ale Doherty ho zastavil za cenu žltej karty. Ako sa blížil záver, domácim sa otváral priestor na rýchlejšie kontry, no ani hostia neskladali zbrane a o vyrovnanie sa pokúšali centrovanými loptami. Šulek napádal protihráčov v ich šestnástke, lopta sa odrazila k Balajovi, ten však nemal dostatok času na presnejšiu reakciu. Slovákov to nemuselo mrzieť, nepripustili drámu ako v Estónsku a za troma bodmi dokráčali na domácej pôde s čistým kontom.