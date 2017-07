Slovenská dvadsiatka zdolala na Summer Challenge rovesníkov z Nemecka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Summer Challenge:



Slovensko 20 - Nemecko 20 7:5 (1:2, 3:0, 3:3)

Góly: 8. S. Buček (Fereta, Hedera), 29. S. Buček (Fereta, Hedera), 35. V. Čacho ml. (R. Václav), 40. M. Studenič (Fereta, Solenský), 54. M. Studenič, 56. Tamáši (V. Čacho ml. M. Bodák), 59. M. Studenič (Solenský, M. Bodák) – 17. Strodel (Gläser), 19. Walther (Bokk, Soramies), 41. Busch (Jahnke, Hessier), 56. Walther (Soramies, Bokk), 59. Kiefersauer (Gawanke, T. Eder).



vylúčení 0:2 na 2 min., presilovky 1:0, oslabenia 0:0, strely na bránu 41:31 (19:13, 8:9, 14:9).

Najlepší hráči zápasu: Marián Studenič – Tobias Eder. Rozhodovali: Baluška, Štefik – J. Tvrdoň, M. Orolin. 299 divákov.



zostavy:

Slovensko: Durný – M. Ivan, M. Bodák, Korenčik, M. Krempaský, Hedera, Fereta, A. Žiak, Rajnoha – R. Václav, V. Čacho ml., Vybiral – Lacka, Miloš Roman, Patrik Hrehorčák – S. Buček, Solenský, M. Studenič – Fafrák, Tamáši, M. Galbavý.

Nemecko: Dalgic – Appendino, Reiter, Adam, Gawanke, Buschmann, Geitner, Grosse – Kiefersauer, Postel, T. Eder – Busch, Jahnke, Heisser – Walther, Soramies, Bokk – Gläser, Strodel, Zitterbart, Ratmann.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 28. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do dvadsať rokov majú za sebou úspešný vstup do novej sezóny 2017/2018. Zverenci Ernesta Bokroša vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji Summer Hockey Challenge v Žiline zdolali nemeckých rovesníkov v stretnutí bohatom na góly 7:5.Úvodné minúty patrili slovenským hokejistom, ktorí sa dostali do viacerých dobrých príležitostí až nakoniec v 8. minúte po prvý raz prekonal Dalgicou strelou zblízka Buček. Nemci, ktorí neboli príliš výrazní, však do prestávky ešte dokázali zvrátiť stav skóre. V 17. minúte najprv do odkrytej bránky poľahky vyrovnal po Gläserovom sóle Strodel a 61 sekúnd pred prvým klaksónom Walther po druhýkrát prekonal Durného.Obraz hry sa v prostrednej dvadsaťminútovke príliš nezmenil, no tentokrát góly padali iba do nemeckej bránky. Najprv na konci 29. minúty zakončil presne svoj únik Buček, o šesť minút neskôr bol na konci presilovkovej kombinácie Čacho a gólový účet v druhej tretine uzavrel 39 sekúnd pred jej koncom po peknej individuálnej akcii Studenič.Do tretieho dejstva vstúpili lepšie Nemci, ktorí sa tešili zásluhou Buscha už po 58 sekundách. Znovu na rozdiel dvoch gólov potom v 54. minúte zvýšil Studenič a zrejme ani on netušil aké gólové dostihy tým spustí. V poslednej päťminútovke totiž padli ešte štyri góly, keď Nemci dvakrát znížili na rozdiel jediného gólu, až nakoniec posledné slovo v zápase mal v 59. minúte Studenič, ktorý gólom do prázdnej bránky uzavrel na konečných 7:5.hlas po zápase (zdroj: hockeyslovakia.sk)