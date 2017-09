Slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o 3,3 % a zrýchľovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska by mal v tomto roku vzrásť o 3,3 %. Vyplýva to z aktuálnej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS). V roku 2018 by mala následne ekonomika rásť o 4,2 % a v roku 2019 o 4,6 %.Hlavným zdrojom rastu by mal byť podľa NBS export, prorastovo však bude pôsobiť aj súkromná spotreba a v ďalších rokoch zrejme aj investície. Aktuálne totiž NBS revidovala odhad investícií smerom nadol, pretože predpokladá, že čerpanie eurofondov bude ešte pomalšie ako sa očakávalo a verejné infraštruktúrne projekty budú posunuté na neskoršie obdobie.skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii viceguvernér NBS Ján Tóth.Podľa centrálnej banky by mal však pokračovať dobrý vývoj na trhu práce a podporovať tak spotrebiteľský dopyt.vyzdvihol guvernér NBS Jozef Makúch. Miera nezamestnanosti by tak podľa NBS mala byť v horizonte prognózy na úrovni 7 %.Impulzy z trhu práce sa podľa centrálnej banky premietnu do zrýchľovania inflácie, v rokoch 2018 a 2019 by mala dosiahnuť 2 %.zhodnotil Makúch.