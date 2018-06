Slovenská europoslankyňa Anna Záborská má okrúhle narodeniny

Poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská. Foto: TASR/ Michal Svítok Foto: TASR/ Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Štrasburg 7. júna (TASR)- Úspešná slovenská politička Anna Záborská sa vo štvrtok 7. júna dožíva 70 rokov. Od roku 2004 - teda už tretie volebné obdobie - pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu (EP).Anna Záborská sa narodila 7. júna 1948 vo švajčiarskom Zürichu. Absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.Po roku 1989 sa aktívne zapojila do zakladania kresťanskodemokratických klubov. Pôsobila v predsedníctve miestneho klubu v Bojniciach. V roku 1993 sa stala predsedníčkou KDH v Prievidzi a aj členkou celoslovenskej Rady KDH. V rokoch 1999-2000 bola podpredsedníčkou KDH pre zahraničnú politiku a v rokoch 2001-03 členkou predsedníctva KDH.Do roku 1993 bola členkou predsedníctva Kresťanskodemokratického zväzu žien Slovenska a v rokoch 1994-2003 tajomníčkou Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov.Dve volebné obdobia bola poslankyňou Národnej rady (NR) SR. Vo volebnom období 1998-2002 bola podpredsedníčkou Výboru NR SR pre zdravotníctvo, členkou Stálej delegácie NR SR v Spoločnom parlamentnom výbore SR a EÚ, členkou Stálej delegácie NR SR v Medziparlamentnej únii, predsedníčkou skupiny priateľstva SR a Francúzska a predsedníčkou skupiny priateľstva SR a štátov Beneluxu.V ďalšom volebnom období od roku 2002 bola predsedníčkou Výboru NR SR pre zdravotníctvo, členkou Výboru pre európsku integráciou, členkou Stálej delegácie NR SR v Medziparlamentnej únii, predsedníčkou skupiny priateľstva SR a Francúzska a pozorovateľkou v Európskom parlamente, kde bola členkou parlamentného výboru pre ženy a rovnosť šancí.Poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH sa stala Záborská v historicky prvých európskych voľbách na území SR dňa 13. júna 2004. V rokoch 2004-09 bola v EP predsedníčkou Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví. V eurovoľbách 6. júna 2009 bola opätovne zvolená za poslankyňu EP a stala sa členkou Výboru pre rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Dňa 10. marca 2010 zvolili Annu Záborskú na päťročné obdobie za predsedníčku medziparlamentnej pracovnej skupiny pre rodinu a ochranu detstva.Vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku konali 24. mája 2014, politička opätovne získala mandát na ďalšie volebné obdobie. Pôsobí vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a tiež vo Výbore pre práva žien a rovnosť pohlaví (FEMM). Ako náhradníčka je činná vo Výbore pre rozvoj (DEVE).Anna Záborská si v decembri 2014 v talianskom meste Anagni prevzala Medzinárodnú cenu Bonifáca VIII. Tú od roku 2003 udeľuje Accademia Bonifaciana v Anagni vybraným osobnostiam za propagovanie hodnôt pokoja a spolunažívania národov.Medzinárodná Paneurópska únia na Valnom zhromaždení v Štrasburgu v roku 2015 zvolila slovenskú europoslankyňu Annu Záborskú za svoju výkonnú podpredsedníčku. V tejto funkcii nahradila grófku Walburgu Habsburgovú-Douglasovú.Europoslankyňa Záborská bola do júna 2017 zároveň šéfkou slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EĽS) v Európskom parlamente (EP); vo funkcii ju nahradil Ivan Štefanec (KDH).Anna Záborská je spoluzakladateľkou Fóra života a dlhodobou aktívnou členkou jeho predsedníctva. Je predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu a patrónkou projektu Zachráňme životy na pomoc tehotným ženám v núdzi a ich deťom.