Slovenská filharmónia uvádza na domácej scéne v Redute ďalšie koncerty

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) - Slovenská filharmónia sa so šéfdirigentom Jamesom Juddom predstaví aj tento týždeň na domácej scéne v bratislavskej Redute.Koncerty budú vo štvrtok a piatok (2. a 3.11.). V ich úvode zaznie dielo Alexandra Moyzesa Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67, ktoré patrí medzi diela z vrcholného obdobia skladateľovej tvorby. Obdiv Majstra Pavla súvisí s Moyzesovými rokmi mladosti strávenými v Levoči, kde sa usiloval o reštaurovanie vzácneho oltára v Chráme sv. Jakuba. Nasledovať bude Koncert pre violončelo a orchester č. 2 D dur, Hob. VIIb:2 Josepha Haydna. Toto dielo sa dlhé roky pripisovalo Haydnovmu priateľovi, violončelistovi Antonínovi Kraftovi. Až po druhej svetovej vojne bol v Rakúskej národnej knižnici objavený stratený Haydnov rukopis tejto skladby.Sólistom večerov bude 31-ročný maďarský violončelista István Várdai, držiteľ viacerých prestížnych medzinárodných ocenení. V roku 2014 vyhral súťaž ARD v Mníchove, v roku 2008 Ženevskú medzinárodnú violončelovú súťaž. V roku 2007 získal tretiu cenu na Čajkovského súťaži v Moskve, v roku 2006 špeciálnu cenu na Violončelovej súťaži Emanuela Feurmanna v Kronbergu a prvú cenu na Medzinárodnej súťaži J. Brahmsa v Rakúsku. Je trojnásobným víťazom Medzinárodnej súťaže Davida Poppera (2000, 2003, 2004). István Várdai hrá na legendárny nástroj Ex duPré-Harrell Stradivari, zostrojený v roku 1673. Na záver koncertu zaznejú variácie na vlastnú tému op. 36 Enigma britského skladateľa Edwarda Elgara. Štrnásť variácií témy je označených iniciálami, ktoré predstavujú skladateľových priateľov a známych.Šéfdirigent James Judd povedie filharmonikov počas 69. sezóny na ďalších piatich dvojiciach koncertov hlavných abonentných cyklov (22.-23. marec, 28.- 29. marec, 12.- 13. apríl, 19.- 20. apríl, 31. máj - 1. jún). Program záverečnej dvojice je zostavený z diel Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka a Eugena Suchoňa. Šéfdirigent James Judd ho uvedie so Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom na záverečnom koncerte festivalu Pražská jar, ktorý je venovaný 100. výročiu založenia Československej republiky.