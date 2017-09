Slovenská filharmónia začne novú sezónu Hummelovou klavírnou súťažou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) začne v tretí septembrový týždeň svoju 69. koncertnú sezónu 2017/2018 v bratislavskej Redute. Jej súčasťou je 9. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela a 53. ročník Bratislavských hudobných slávností (BHS).Do klavírnej súťaže (18. - 23.9.) sa prihlásilo 24 interpretov z 13 krajín. Na prvé tri kolá (18. - 22.9.) je vstup poslucháčov zdarma a súťažiaci budú bojovať o postup do trojčlenného finále. V záverečný deň finalisti zahrajú s orchestrom SF skladbu bratislavského rodáka Hummela (1778-1867) Klavírne septeto d mol. Večer medzinárodná porota slávnostne vyhodnotí súťaž a bude aj koncert víťazov.Podľa generálneho riaditeľa SF Mariana Lapšanského je to už etablovaná svetová súťaž nielen pre študentov hudobných akadémií, ale aj koncertných klaviristov, pretože je pre mladých umelcov do 32 rokov. V tomto roku je náročná špeciálnym Hummelovým dielom, ktoré musel naštudovať každý účastník.uviedol pre TASR Lapšanský.Na 53. BHS odznie 22 koncertov v podaní umelcov z 20 krajín. Úvodný koncert (29.9.) odohrá SF pod taktovkou svojho nového šéfdirigenta Angličana Jamesa Judda a so sólistom Albanom Gerhardtom (violončelo). V programe má diela Franza Schmidta a Roberta Schumanna. Bratislavský rodák Franz Schmidt je autor mnohých závažných symfonických diel, no najviac ho preslávila opera Notre Dame, ktorú napísal na námet románu Victora Huga. Viedenská premiéra v roku 1914 zabezpečila skladateľovi medzinárodné uznanie. Dnes sa už na javiskách prakticky neobjavuje, no tri orchestrálne medzihry stále tvoria súčasť repertoáru symfonických telies. Zaznejú Predohra, medzihra a karnevalová hudba z opery Notre Dame od Piotra Iľjiča Čajkovského – Variácie na rokokovú tému. Symfóniu č. 2 v tónine C dur koncipoval Robert Schumann v duchu Beethovenovej Osudovej ako víťazstvo nad nepriazňou osudu. Virtuózna druhá časť – Scherzo – dôkladne preverí schopnosti sláčikovej sekcie orchestra.Nová sezóna SF začne otváracími koncertmi 26. a 27. októbra. V programe do 19. júna 2018 je 14 koncertných cyklov aj pre rôzne vekové kategórie. Tiež koncerty v rámci 100. výročia vzniku Československej republiky aj ďalšie zahraničné účinkovania všetkých troch telies - SF, Slovenského filharmonického zboru a Slovenského komorného orchestra.informoval dramaturg SF Ivan Marton.