Slovenská justícia má mať v roku 2018 k dispozícii 400 miliónov eur

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) – Slovenská justícia by mala v budúcom roku hospodáriť so sumou 400 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý v stredu (4.10.) zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.Ministerstvu spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd) sa podarilo zvýšiť výdavky oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 9,06 milióna eur (2,32 percenta). Ide v poradí o ďalší nárast, ešte v roku 2015 bolo pre justíciu rozpočtovaných 311 miliónov eur. Ministerka aj napriek tomu nie je úplne spokojná.uviedla k návrhu MF Žitňanská.doplnila.Polovica – 200 miliónov eur z navrhovaného rozpočtu je vyčlenená pre súdnictvo, 164 miliónov eur pre väzenstvo. Rozpočet samotného ministerstva je na úrovni 14,4 milióna eur, zvyšných 20 miliónov eur je nasmerovaných do medzirezortných programov. Rast rozpočtu zapríčinili najmä osobné výdavky, celkovo stúpajú o 6,27 percenta. Je tu premietnutá valorizácia platov z roku 2017 a dopočet zákonných náležitostí sudcov.Celkové kapitálové výdavky sú pre rok 2018 rozpočtované na sumu 8,73 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 58,8 percenta. Spôsobil ho fakt, že tento rok boli jednorázovo poskytnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu ústavov väzenstva a na súdnu reformu, ktorá sa uvádzala do praxe. V budúcom roku pôjdu kapitálové výdavky opäť do rekonštrukcie ústavov, pokračovať budú aj investičné akcie v oblasti súdnictva.V rozpočte je vyčlenená aj suma určená na pokračujúce odškodňovanie – vyplácanie jednorazových príspevkov príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád a osobám deportovaným v minulosti do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov. Celkovo je pre rok 2018 vyčlenených na tento účel 1,25 milióna eur.