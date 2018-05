Slovenská kinematografia je fackovacím panákom politikov, tvrdí SFTA

Ilustračná snímka Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenská kinematografia je fackovacím panákom politikov. Tvrdí to Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), ktorá tak reaguje na návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde (AvF). Ten na júnovú schôdzu Národnej rady SR predložili poslanci za SaS Renáta Kaščáková a Jozef Rajtár. Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA) varuje, že návrh poslancov môže poslať slovenskú audiovizuálnu kultúru a umenie o 30 rokov dozadu.Navrhované zmeny podľa SFTA naznačujú, že poslanci nemajú presné vedomosti o vzniku a distribúcii filmového diela, o štruktúre jeho financovania, ani o medzinárodných kontextoch, do ktorých slovenskí tvorcovia vstupujú. "varuje akadémia. Podľa analýzy vedenia Audiovizuálneho fondu by pri striktnom uplatnení predmetného návrhu došlo k zastaveniu štipendií na podporu tvorby scenárov, k znemožneniu koprodukcií filmov aj hraných, dokumentárnych či animovaných seriálov s RTVS. Taktiež k znemožneniu podpory filmov i filmových podujatí z fondu a zároveň lokálnych zdrojov, k ukončeniu možnosti čerpať prostriedky z medzinárodných zdrojov či koniec podpory jedného filmu v produkcii aj v distribúcii.uviedla akadémia. Tá poslancom navrhuje stretnutie spoločne aj s vedením Audiovizuálneho fondu i so zástupcami filmárskych združení.Slovenská asociácia producentov uviedla, že predložený návrh zákona do parlamentu môže obratom zrušiť desať rokov budovaný a rozvíjaný základný systém podpory vzniku tvorby a umenia v audiovízii na Slovensku.vyhlásila SAPA.Poslanci SaS navrhujú, aby po novom mohli dotáciu Audiovizuálneho fondu filmári dostať len na výrobu diela ako celok, od jeho prípravy až po distribúciu. Podstatou zmeny je to, aby dotácia nemohla byť udelená na samotnú prípravu, vývoj resp. scenár filmového diela. Vývoj a scenár by podľa návrhu mal byť vlastným vkladom žiadateľa. Návrh legislatívnej zmeny ďalej ustanovuje, že jeden projekt ako celok môže získať podporu iba raz, a zároveň sa podpora neposkytuje na realizáciu projektov, ktoré už získali finančné prostriedky od iných subjektov verejnej správy.uviedli predkladatelia návrhu.