Slovenská komora exekútorov nesúhlasí, aby si štát vymáhal pohľadávky

Bratislava 20. júna (TASR) - Slovenská komora exekútorov (SKE) nesúhlasí s tvrdením predsedu Národnej rady SR a SNS Andreja Danka, podľa ktorého súčasný exekučnýPredseda parlamentu sa v utorok 19. júna počas rozpravy v Národnej rade SR vyjadril, že štát by sa mal v rámci odpúšťania dlhov sústrediť na Sociálnu poisťovňu a vyhlásiť ďalší generálny pardon. TASR o tom informovala hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.Sociálna poisťovňa môže od 1. júna 2017 zo zákona sama vymáhať svoje pohľadávky, a to buď zrážkami zo mzdy alebo prikázaním pohľadávky, pripomenula SKE.uviedla SKE. Sociálna poisťovňa sa pritom môže obrátiť aj na súdnych exekútorov, ktorí pri svojej práci využívajú podstatne širšie a efektívnejšie zákonné nástroje. SKE tvrdí, že práve rozsiahlejšie využívanie služieb súdnych exekútorov, by viedlo k vyššiemu vymáhaniu pohľadávok zo strany Sociálnej poisťovne.K inštrumentu v podobe generálneho pardonu už Sociálna poisťovňa v minulosti siahla niekoľkokrát. Podľa SKE vôbec však nie je preukázateľné, že by to malo vplyv na lepšiu platobnú disciplínu.tvrdí SKE.Slovenská komora exekútorov odmieta aj paušalizovanie vyjadrenia oktorí si z vymáhania pohľadávok údajne urobili. Komora presadzovala zavedenie náhodného prideľovania exekúcií, ktoré okrem vyššej transparentnosti a efektívnosti prinieslo aj rovnomerné prideľovanie spisov súdnym exekútorom na území príslušného kraja.poznamenala SKE.Vláda SR má vôľu vykonať voči dlžníkom Sociálnej poisťovne generálny pardon. Na pôde Národnej rady SR to deklaroval šéf koaličnej SNS a predseda parlamentu Andrej Danko počas rozpravy k návrhu exekučnej amnestie, s ktorou opäť prichádza hnutie Sme rodina.apeloval. Dankovi sa zároveň nepáči, že dlhy pre SP vymáhajú súkromní exekútori.povedal.