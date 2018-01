Slovenská lyžiarka B. Kantorová pôjde všetko okrem zjazdu

Na snímke slovenská reprezentantka Barbara Kantorová. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Lenzerheide 27. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Barbara Kantorová sa tento týždeň dostala do nominácie na zimné olympijské hry, ktorú podporila bodovaným umiestnením na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide. V piatkovej kombinácii skončila na 28. priečke a v seriáli bodovala po tretí raz v kariére.Premiérovo sa jej to podarilo v roku 2012 v slalome. Druhýkrát vlani, tiež v kombinácii vo Švajčiarsku. Nie 26. januára v Lenzerheide, ale 26. februára v Crans Montane.povedala Kantorová pre TASR.Aj na ZOH sa sústredí predovšetkým na kombináciu, ktorá je v Pjongčangu na programe 23. februára. Štartovať však bude vo všetkých individuálnych disciplínach okrem zjazdu. "Aj superobrovský slalom viem ísť dobre. Jednoducho ide o to, predviesť čo najčistejšiu jazdu a robiť čo najmenej chýb, lebo v tej rýchlosti strata narastá veľmi rýchlo. V každom prípade ideme bojovať a podať maximum," pokračovala 25-ročná Slovenka.Kantorová si na ZOH 2014 v Soči pripísala 22. miesto v super-G, 38. priečku v obrovskom slalome a nedokončila špeciálny slalom. Nefigurovala v pôvodnom výbere Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) do Pjongčangu, dvere na druhé ZOH jej rovnako ako Matejovi Falatovi medzi mužmi otvorili ďalšie miestenky od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS):/vyslaný redaktor TASR ak/