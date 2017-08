Slovenská mimovládna organizácia Sloboda zvierat slávi 25 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice/Bratislava 10. augusta (TASR) – V metropole východného Slovenska - v Košiciach vznikla pred štvrťstoročím dňa 10. augusta 1992 Sloboda zvierat - celoslovenská nezisková organizácia presadzujúca ochranu zvierat a ich pohodu, zmenu legislatívy, výchovu, osvetu a priamu záchranu zvierat v útulkoch pre zvieratá. Svoju činnosť realizuje výhradne z darov verejnosti.Organizáciu založil v tom čase občiansky aktivista Ladislav Ďurkovič v Košiciach. Neskôr ju presťahoval do Bratislavy, kde v roku 1995 zriadil aj prvý profesionálny útulok Slobody zvierat. Za svoju činnosť bol na stretnutí európskych ochranárskych organizácií v roku 1999 v poľskej Varšave ocenený za vybudovanie najlepšej ochranárskej organizácie vo východnej Európe. Predsedom Slobody zvierat bol až do jesene roku 2000. V súčasnosti je predsedníčkou organizácie Pavla Dugovičová.Hlavným cieľom organizácie je nielen pomáhať zvieratám, ale pomocou kampaní, aktívneho lobingu a komunikáciou so štátnou správou a samosprávou predchádzať ich týraniu.Sloboda zvierat z pôvodných 14 pobočiek a 26 zamestnancov na konci 90. rokov minulého storočia postupom času nadobudla celoslovenskú pôsobnosť, pričom v súčasnosti spravuje 25 regionálnych centier, spolupracuje s niekoľkými útulkami a karanténnymi zariadeniami či s virtuálnymi útulkami. Zároveň má s desiatkami miest a obcí na Slovensku uzatvorenú zmluvu o odchyte zvierat.V zahraničí spolupracuje s nemeckou organizáciou Retriever in Not e.V na projekte záchrany psov z chovných staníc, v rámci čoho mapuje chov čistokrvných zvierat s dôrazom na kontrolu ich zdravia a komfortu. Zároveň je členom Svetovej spoločnosti pre ochranu zvierat WSPA a viacerých európskych koalícií.Počas svojej histórie realizovala Sloboda zvierat niekoľko úspešných kampaní a aktivít napríklad za zastavenie pokusov na zvieratách, za zastavenie testovania kozmetiky na zvieratách, o krutých praktikách v kožušinovom priemysle vyzývajúca na nenosenie kožušín a pod. Pri realizácii jednotlivých kampaní so Slobodou zvierat spolupracovali osobnosti spoločenského, politického a kultúrneho života, ako napríklad moderátorka Adela Vinczeová, športová hlásateľka Janka Hospodárová, politička Táňa Rosová, politik a spevák Marián Greksa, humoristka Elena Vacvalová či herec Juraj Slezáček.