Slovenská národná strana žiada od šéfa ÚRSO vysvetlenie v parlamente

Na snímke predseda SNS Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR Jozef Holjenčík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) – Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík by mal vystúpiť v parlamente. Žiada to poslanecký klub Slovenskej národnej strany (SNS), ktorý bude iniciovať zmenu programu nadchádzajúcej schôdze Národnej rady (NR) SR. Tá sa začne dnes popoludní.Národniari chcú, aby Holjenčík vystúpil v pléne parlamentu a vysvetlil pred poslancami svoje konanie vo veci zvyšovania cien energií. Ich poslanecký klub bude chcieť počuť od šéfa ÚRSO argumenty, čo ho k tomu viedlo a prečo takýto postup tajil.zdôraznil predseda strany Andrej Danko.Vypočutie šéfa regulačného úradu iniciuje klub poslancov SNS po tom, čo ľuďom prišli nové výmery a zálohové platby za teplo, ktoré sú v mnohých prípadoch výrazne vyššie ako po minulé roky. Zdraženie sa podľa národniarov udialo v tichosti, bez vedomia vlády.Sú presvedčení, že ak si vie predseda regulačného úradu obhájiť svoje konanie a vysvetliť takýto postup, nemal by byť z jeho strany problém uviesť veci na pravú mieru a povedať občanom, ako majú ďalej postupovať.