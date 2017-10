Slovenská obchodná a priemyselná komora má už 25 rokov

Na snímke predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dnes v Bratislave uskutočnila slávnostná akadémia.povedal v slávnostnom príhovore predseda SOPK Peter Mihók.Podľa jeho slov 25 rokov SOPK je aj 25 rokov úspešného podnikania na Slovensku. Pred štvrťstoročím pomáhala komora podnikateľskej sfére orientovať sa v novom ekonomickom prostredí, v súčasnosti rieši, aby podmienky, v ktorých funguje, boli pre ňu priaznivé a inšpirujúce. V ďalšom období bude jej úlohou pomôcť zvládnuť nové výzvy, ktoré čakajú Slovensko v súvislosti so 4. priemyselnou revolúciou.Oveľa významnejšiu úlohu než výška rastových ukazovateľov, podľa predsedu SOPK, začína zohrávať udržateľnosť rastu a kvalita života. Dochádza k zásadným zmenám nielen v predmete podnikania, ale aj v jeho metódach.povedal.Ako ďalej zdôraznil, Slovensko je súčasťou globálnej ekonomiky a politiky, vo veľkej miere však ako malá a výrazne otvorená krajina závisí od vonkajšieho prostredia. SOPK je presvedčená, že zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky možno dosiahnuť iba vyrovnaným hospodárením verejných financií, tlakom na elektronizáciu a digitalizáciu, komunikáciou s podnikateľskou verejnosťou, znížením daňového a odvodového zaťaženia, zvýšením výdavkov na výskum a vývoj, ale tiež zásadnou zmenou vzdelávacieho systému, aby sa zastavil jeho prepad, zvýšila sa kvalita štruktúry vzdelávania a absolventi škôl nekončili na úradoch práce.pripomenul Mihók.Slovensko sa dokázalo adaptovať na všetky rozhodujúce politiky Európskej únie a eurozóny, a preto aj dnes možno konštatovať, že SR je v jadre Európskej únie. Únia po dlhých úspešných rokoch čelí významným výzvam, nezvládnutie ktorých ju môže v globálnom meradle vytlačiť zo súčasných pozícií. Európska únia má jedinú šancu, ako prežiť, a tou je vrátiť sa k podstate európskej integrácie vytvárajúcej podmienky na vyššiu konkurenčnú schopnosť členských krajín. Cestou nie je eliminovanie konkurencie vo vnútri Európskej únie. Naopak, vnútorná konkurencia nás vedie k vyššej efektívnosti a lepšej pozícii voči tretím krajinám. Cestou nie je ani život nad pomery, ktorého udržateľnosť je vážne spochybnená, a napokon cestou nie je ani viacrýchlostná Európa, ktorá by jednoznačne znamenala kapituláciu princípov integrácie.zdôraznil Mihók.Na slávnostnej akadémii odovzdal predseda SOPK najvyššie komorové vyznamenanie Zlatú medailu SOPK bývalému prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi za rozvoj podnikania a hospodársku spoluprácu so zahraničím.