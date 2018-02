Slovenská obchodná inšpekcia má od pondelka nové preukazy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) – Nový preukaz zamestnanca Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) platí od pondelka 5. februára. Inšpekcia to uvádza na svojej oficiálnej stránke a dáva túto informáciu do pozornosti podnikateľskej verejnosti.Kontrolu SOI môže vykonať len zamestnanec inšpekcie, ktorému bol vydaný preukaz, alebo oprávnenie na vykonanie kontroly, podpísané ústrednou riaditeľkou SOI, uvádza inšpekcia.Na stránke uverejnila podrobný opis nového a starého typu preukazu, ktorý bol platný do 4. februára tohto roka.