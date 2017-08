Slovenská osemnástka nestačila na Memoriáli Hlinku ani na Švajčiarov

Na snímke tréner Slovenska Norbert Javorčík (v strede). Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Memoriál Ivana Hlinku hokejistov do 18 rokov:

Zápas o siedme miesto (ZŠ O. Nepelu, Bratislava)

Slovensko - Švajčiarsko 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Góly: 3. Okuliar (Bučko, Sarvaš) - 30. S. Schmid, 48. Pena Triana (Moser). Rozhodovali: Baluška, Goga - Tvrdoň, Synek, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 312 divákov.



zostavy:

SR: Vyletelka – Bučko, Dlugoš, Ilenčík, Kobolka, Turan, Vitaloš, Zekucia – Kupka, Džugan, Čederle – Faško-Rudáš, Hryzák, Kováčik – Melcher, Minko, Okuliar – Paulíny, Pjaták, Sarvaš – Šeliga.



Švajčiarsko: A. Schmid – Aebischer, Berni, Gross, Henauer, Kälin, Moser, Wyss – Calzimiglia, Schwab, Gerber – Kiener, Nussbaumer, Oana – Patry, Pena Triana, S. Schmid – Verboon, Vouillamoz, Wetter – Wüest.

Bratislava 11. augusta (TASR) - Hokejová reprezentácia Slovenska do 18 rokov prehrala aj v poslednom vystúpení na Memoriáli Ivana Hlinku. V piatkovom súboji o siedme miesto podľahla Švajčiarom 1:2.Domáci výber mal výborný vstup do stretnutia. V tretej minúte otvoril skóre Oliver Okuliar. Súper vyrovnal v druhej tretine, a v tretej sa dostal do vedenia, ktoré už nepustil.O 19.00 h boli súbežne naplánované dva semifinálové súboje Švédsko - Kanada a Česko - Rusko. Duely o titul a tretie miesto sú na programe v sobotu. Na budúci rok sa prestížny augustový turnaj mladíkov odohrá v kanadskom Edmontone. Do Európy sa podujatie vráti v roku 2019.