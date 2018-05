Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má nového predsedu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) má nového predsedu. Dlhoročného predsedu Milana Semančíka na tomto poste strieda Emil Macho. Informovala o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.Emil Macho podľa jej informácií získal podporu nadpolovičnej väčšiny delegátov, ktorá ho 3. mája 2018 v Nitre zvolila na 31. valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.Podčiarkla, že nový predseda SPPK hovoril o prepojení súčasnej nepriaznivej spoločenskej a politickej atmosféry vyvolanej odkrývaním káuz o zneužívaní agrodotácií s novými výzvami, ktoré stoja pred SPPK.uviedol Macho.Emil Macho podľa Holéciovej za nové výzvy označil zvýšenie objemu finančných prostriedkov do odvetvia. Cieľom je štátna pomoc v roku 2019 vo výške 70 miliónov eur a jej efektívne prerozdelenie najmä pre citlivé komodity a živočíšnu výrobu. Prioritou je aj prijatie národnej pozície v Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) po roku 2020 a dokumentu, národnej stratégie v agropotravinárstve. Nemenej podstatné bude aj zvýšenie sebestačnosti v základných komoditách, novela zákona o odpadoch či riešenie neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.Upozornila, že podľa Macha sú poľnohospodárstvo a potravinárstvo základom suverenity každej jednej krajiny. Rozumné štáty by mali pochopiť, že pôda je národné bohatstvo krajiny a zároveň aj neobnoviteľné bohatstvo. Potravinová sebestačnosť sa musí stať prioritou štátneho rozpočtu.doplnil Macho.Holéciová dodala, že na čele najväčšej agropotravinárskej samosprávy bude Emil Macho počas najbližších troch rokov až do ďalších volieb do orgánov SPPK. Je súčasným podpredsedom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave, vo volebnom období 2015 až 2018 bol členom Predstavenstva SPPK a zároveň je aj generálnym riaditeľom Agropodniku, a. s., Trnava. Má 39 rokov, žije v Trnave.Poznamenala, že delegáti 31. valného zhromaždenia SPPK si zvolili aj nových členov Predstavenstva SPPK, Dozornej rady SPPK a podpredsedov SPPK. Podpredsedom SPPK pre poľnohospodárstvo sa stal Miroslav Štefček (Poľnohospodárske družstvo Ludrová) a podpredsedom SPPK pre potravinárstvo je Marián Šolty (Levické mliekarne, a.s.).dodala Holéciová.