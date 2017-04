Slovenská pošta spustila novú službu

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Na Slovensku začali fungovať automatizované poštové terminály BalíkoBoxy. Novinka Slovenskej pošty umožňuje zákazníkom, aby sa sami rozhodli, kedy a kde si svoj balík, prípadne balíkovú zásielku, vyzdvihnú. Úlohu terminálov, ako aj ďalšie novinky pripravované Slovenskou poštou dnes v Bratislave pri príležitosti spustenia terminálu BalíkoBox v blízkosti nákupného centra Bory Mall, priblížil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.Ako uviedol, terminály sú umiestnené vo väčších mestách na strategických miestach, predovšetkým pri prevádzkach potravinových reťazcov alebo pri nákupných centrách s dostupnosťou a možnosťami parkovania. V súčasnosti je v prevádzke 22 terminálov, a to v Bratislave, Ivanke pri Dunaji, Senci, Hlohovci, Trnave, Nitre, Martine, Žiline, Banskej Bystrici, Zvolene, Poprade, Prešove a v Košiciach. Samoobslužné schránky sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.povedal Gálik.Klienti môžu doručenie balíka prostredníctvom BalíkoBoxu využiť pri nákupoch cez internet. V súčasnosti túto možnosť ponúka takmer sto internetových obchodov a ďalšie ju postupne implementujú do svojich systémov. Zákazník si objedná tovar a ako miesto doručenia si vyberie BalíkoBOX, ktorý mu svojou lokalizáciou vyhovuje najviac. Po tom, ako poštový doručovateľ vloží balík do schránky, dostane klient potvrdzujúcu SMS správu o uložení zásielky. Tá okrem označenia balíka, uvedenia konkrétneho BalíkoBoxu a lehoty na vyzdvihnutie, obsahuje PIN kód na otvorenie schránky. V prípade balíka na dobierku dostane klient aj informáciu o sume, ktorú je potrebné zaplatiť platobnou kartou. Zákazník má na vyzdvihnutie balíka tri kalendárne dni. Ak si ho v tejto lehote nepreberie, balík bude odoslaný a uložený na pošte prislúchajúcej k danému BalíkoBoxu, o čom bude adresát informovaný SMS správou.