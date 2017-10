Slovenská sedemnástka v kvalifikácii remizovala s Macedónskom

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

8. skupina kvalifikácie ME 2018 hráčov do 17 rokov:



Slovensko "17" - Macedónsko "17" 0:0



ČK: 80. Bobček - 9. Toševski. Rozhodoval: Hennessy (Ír.)



zostava SR 17: Rehák - Tandara, Dolinský, Mesík, Burian - Bernát (59. Topoľský), Lichý, Begala (41. Lavrinčík) - Bobček, Strelec, Bindics (66. Gembický)







ďalší výsledok:



Bosna a Hercegovina "17" - Moldavsko "17" 4:0 (2:0)







tabuľka:



2. Bosna a Hercegovina 2 1 1 0 4:0 4



1. SLOVENSKO 2 1 1 0 2:0 4



3. Macedónsko 2 0 2 0 0:0 2



4. Moldavsko 2 0 0 2 0:6 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 5. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov remizovala vo štvrtkovom zápase 8. skupiny kvalifikácie ME 2018 v macedónskom Skopje s domácimi rovesníkmi 0:0.Zverenci trénera Samuela Slováka vstúpili do turnaja pondelňajšou výhrou 2:0 nad Moldavskom. Na turnaji sa stretnú najbližšie v nedeľu 8. októbra s Bosnou a Hercegovinou. Tá vo štvrtok zdolala jasne Moldavsko 4:0 a je na čele tabuľky so 4 bodmi. Slováci sú druhí tiež so 4 bodmi.Do druhej fázy kvalifikácie, tzv. Elite Round, postúpia prví dvaja z trinástich kvalifikačných skupín spolu so štyrmi najlepšími z tretích miest. Títo sa v Elite Round pripoja k Nemecku a Portugalsku a žreb ich rozdelí do ôsmich štvorčlenných skupín. Na finálový turnaj do Anglicka, ktoré má ako organizátor účasť automatickú postúpia ôsmi víťazi skupín a siedmi najlepší druhí.