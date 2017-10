Slovenská spoločnosť MSM Group prevzala strojársky gigant v Srbsku

Na snímke generálny riaditeľ MSM Group Marián Goga so symbolickým kľúčom od fabriky IMK 14. Oktobar v srbskom meste Kruševac 14. októbra 2017. Slovenská spoločnosť MSM Group si formálne prevzala do vlastníctva jednu z najväčsích srbských fabrík IMK 14. Oktobar, ktorá ešte prednedávnom zamestnávala 8000 ľudí, dostala sa do konkurzu a odkúpila ju slovenská spoločnosť MSM GROUP. Tá chce naštartovať výrobu a zamestnať niekoľko tisíc ľudí, aj zo Slovenska. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke generálny riaditeľ MSM Group Marián Goga so symbolickým kľúčom od fabriky IMK 14. Oktobar v srbskom meste Kruševac 14. októbra 2017. Slovenská spoločnosť MSM Group si formálne prevzala do vlastníctva jednu z najväčsích srbských fabrík IMK 14. Oktobar, ktorá ešte prednedávnom zamestnávala 8000 ľudí, dostala sa do konkurzu a odkúpila ju slovenská spoločnosť MSM GROUP. Tá chce naštartovať výrobu a zamestnať niekoľko tisíc ľudí, aj zo Slovenska. Foto: TASR/Michal Svítok

Kruševac 15. októbra (TASR) - Slovenská spoločnosť MSM Group v sobotu (14.10.) oficiálne prevzala do vlastníctva v minulosti jeden z troch najväčších závodov v Srbsku, IMK 14. oktobar. V tomto strojárskom podniku plánuje zamestnať stovky nových pracovníkov a pokračovať vo vojenskej výrobe, ale rozvinúť i výrobu pre civilnú oblasť.Na slávnostnom akte prevzatia závodu sa zúčastnili aj predstavitelia srbskej vlády vrátane jej premiérky Any Brnabičovej."Toto je projekt, ktorému sa venujeme už viac ako dva roky - pôvodne sme zvažovali medzi piatimi spoločnosťami v Srbsku. Práve spoločnosť IMK 14. oktobar sa nám zdala najvýhodnejšia z hľadiska nášho portfólia. Ide o spoločnosť, ktorá ma rozloženie výroby asi tak 30 percent špeciálna výroba a 70 percent civilná výroba," ozrejmil pre TASR prezident MSM Group Marián Goga.V tomto strojárskom výrobnom gigante pracovalo v minulosti až 8000 ľudí. Pred dvoma rokmi sa však IMK 14. oktobar dostal do konkurzu a momentálne zamestnáva len približne 130 zamestnancov."My už teraz pripravujeme zmluvy pre približne 160 ľudí, ktorí tu nastúpia v prvej etape. Povedzme, že v horizonte jedného roka by sme mohli zamestnať do tisícky ľudí," doplnil Goga.S problémami pri nábore nových zamestnancov nepočíta. "Úprimne, to je práve dôvod, prečo sme išli sem. Na Slovensku výrazne pociťujeme práve absenciu motivovaných, technicky zdatných ľudí. Jedna generácia dnes z nášho pohľadu chýba. Tu sme sa práve stretli s tým, že väčšina zamestnancov je v produktívnom veku a s veľkým záujmom o prácu. V okolí je 20-percentná nezamestnanosť, takže ľudia majú záujem pracovať," uviedol Goga.Na mieste mu však chýba odborne zdatný vyšší manažment. "Čiže tie pozície generálnych riaditeľov, finančných riaditeľov, ktoré zatiaľ chceme riešiť ľuďmi zo Slovenska," povedal.IMK 14. oktobar sídli v srbskom meste Kruševac. V minulosti sa sústredil najmä na civilný program výroby stavebných a poľnohospodárskych strojov a tiež na klasické trieskové obrábanie. Súčasťou portfólia je aj obranný segment zameraný na výrobu veľkokalibrovej munície.Holding Czechoslovak Group a jeho slovenská vetva MSM Group pôsobia v oblasti obrannej a civilnej priemyselnej produkcie. Na Slovensku sa MSM Group podieľa na oživení podniku ZTS Metalurg v Dubnici nad Váhom.Portfólio holdingu zahŕňa výrobu a predaj vojenských a špeciálnych vozidiel, terénnych nákladných automobilov, zbraní a zbraňových systémov, munície, strojárenských produktov pre automobilový, železničný a letecký priemysel či brzdových systémov pre koľajové vozidlá, rovnako ako cestné, dopravné a logistické služby.