Slovenská sporiteľňa bude mať od budúceho roka nového šéfa

Peter Krutil, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenská sporiteľňa bude mať od budúceho roka nového generálneho riaditeľa. Kreslo opúšťa doterajší šéf a predseda predstavenstva Štefan Máj. Vo funkcii ho nahradí od 1. januára 2018 Peter Krutil, ktorý je podpredsedom predstavenstva banky zodpovedný za firemné bankovníctvo. Informovala o tom dnes banka.Štefan Máj začal svoju pracovnú kariéru v roku 1977 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave cenovom. V Slovenskej sporiteľni pôsobí od roku 1991, najskôr ako riaditeľ úseku správy majetku, divízie techniky a neskôr ako člen predstavenstva. Od roku 1995 do 1998 zastával viaceré pozície v Komerční banke Bratislava. V decembri 1998 sa do banky vrátil ako podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne. Podieľal sa na reštrukturalizácii a na procese privatizácie banky. Od 1. januára 2015 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne, v jeho kompetencii je oblasť financií a štábne útvary.Máj bude svoju pozíciu vykonávať do konca roka 2017. Po skončení aktuálneho pracovného kontraktu sa chce venovať hlavne rodine a koníčkom.skonštatoval v správe pre médiá Máj.Pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa preberie od 1. januára Peter Krutil. Svoje profesijné pôsobenie začal vo VÚB banke v roku 1990. V Slovenskej sporiteľni pracuje od roku 1998 ako člen predstavenstva zodpovedný za firemné bankovníctvo, od roku 2015 je súčasne aj podpredsedom predstavenstva banky. Spolu so svojím tímom vybudoval počas uplynulých rokov firemné bankovníctvo v Slovenskej sporiteľni.uviedol Krutil.