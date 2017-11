Slovenská sporiteľňa dosiahla za tri štvrťroky zisk 126,2 milióna eur

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Slovenská sporiteľňa dosiahla za tri štvrťroky 2017 konsolidovaný čistý zisk po zdanení 126,2 milióna eur. Znamená to, že medziročne klesol o 26,7 %.Dôvodom poklesu sú dve mimoriadne transakcie, ktoré ovplyvnili hospodárenie v roku 2016. Výnos z predaja účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc. v hodnote 26,8 milióna eur, z ktorej banka venovala 10 % Nadácii Slovenskej sporiteľne, a mimoriadny výnos 14,5 milióna eur, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov.Čistý úrokový výnos klesol medziročne o 5,3 % z 346,4 milióna eur na 328,2 milióna eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého vývoja klesajúcich úrokových sadzieb na trhu, pokračujúceho silného tlaku na marže novoposkytnutých, ako aj refinancovaných úveroch. Čistý úrokový výnos je ovplyvnený aj obmenou maturovaných cenných papierov v portfóliu banky, ktoré banka obstaráva s nižším úrokovým výnosom.Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne znížil o 9,9 %. Aj tento pokles je obrazom zmien na bankovom trhu, ktoré sa udiali počas vlaňajška. Ku zníženiu príjmu z poplatkov prispelo aj odčlenenie časti bankových aktivít týkajúcich sa POS terminálov do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s.r.o., ktoré bolo uskutočnené v 3. štvrťroku minulého roku.Prevádzkové náklady sa medziročne mierne znížili, a to o 0,1 % na úroveň 206,3 milióna eur. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zmenil z 45,8 % na 48,5 % v dôsledku poklesu prevádzkového výnosu.Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2017 dosiahli hodnotu 29,7 milióna eur, čo predstavuje pokles o 0,8 milióna eur oproti porovnateľnému obdobiu roku 2016. Aktuálny stav, ako aj vývoj počas roku, je ovplyvnený pozitívnym vývojom kreditného rizika klientov banky, a tiež obozretným prístupom banky pri poskytovaní úverov. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 5,2 % na 4,0 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 66,3 % na 78,2 %.Objem úverov klientom dosiahol 11,4 miliardy eur, medziročne sa zväčšil o 15,3 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 14,1 %. Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu 1. polroka 2017 dosiahol 27,7 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 15,7 %, ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 9,5 %. Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o 15,0 % a dosiahli úroveň 2,7 miliardy eur.Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 9,3 miliardy eur na 10,1 miliardy eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky.TASR informovala Slovenská sporiteľňa.