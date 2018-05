Slovenská sporiteľňa zlacňuje hypotéky

Foto: SLSP Foto: SLSP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. máj (OTS) - Hypotéku bez prekážok ponúka banka od 1,19 % p.a. pri ročnej aj trojročnej fixácii. Zároveň vybaví znalca. Navyše, vklad do katastra nielen vybaví, ale aj zaplatí. Okrem toho môžu ľudia, ktorí si riešia nové bývanie, využiť dodatočné služby na www.slsphypoteka.sk vysvetľuje Ján Bača, vedúci oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne.Záujemcovia môžu využiť aj stránku www.slsphypoteka.sk , kde si vedia preveriť napríklad lokalitu, v ktorej si hľadajú nové bývanie. Nielen dostupnosť občianskych služieb, ale napríklad aj priemernú hodnotu nehnuteľností v lokalite spolu s aktuálnymi ponukami na predaj.Ako si výhodne požičať so Slovenskou sporiteľňou?• Úroková sadzba od 1,19 % ročne s programom Výhodný súčet pri ročnej a trojročnej fixácií• Vďaka Výhodnému súčtu je zľava z úrokovej sadzby až 0,7 % ročne. Stačí mať v banke účet na splácanie úveru, sporiť si aspoň minimálnu čiastku 10 eur a úver si poistiť.• Banka vám vybaví znalecký posudok u zmluvného znalca a zároveň vybaví a zaplatí vklad záložného práva na katastri v hodnote až 66 eur.• Akciová výška spracovateľského poplatku je len 89 eur pre každého.• Každý rok môžete splatiť bez poplatku až dve mimoriadne splátky každú vo výške 20 % zo zostatku istiny bez poplatku. Jednu máte zo zákona mesiac pred výročím zmluvy a druhú raz za kalendárny rok kedykoľvek získate ako ďalšiu výhodu od nás.• Pri refinančnej hypotéke je to ešte jednoduchšie – okrem atraktívnych úrokových sadzieb máte100 % zľavu na spracovateľský poplatok a ďalšiu výhodu - preplatenie poplatku za predčasné splatenie súčasnej hypotéky až do výšky 1 % získate, ak si prenesenie hypotéky vybavíte sami.