Slovenská správa ciest chce skontrolovať stav mostov, vypísala tender

Bratislava 16. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) chce zisťovať reálny stav vybraných mostov, ktoré má v správe. Na ich diagnostiku preto vyhlásila súťaž a celkovú cenu za práce odhaduje na 800.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Cieľom zákazky je podľa cestárov zhodnotenie reálneho stavu konštrukcií za pomoci diagnostickej techniky s návrhom opráv, rekonštrukcií a následným prepočtom zaťažiteľnosti a stanovením zostatkovej životnosti mostov podľa aktuálne platných technických predpisov rezortu."V prípade, ak sa preukáže potreba výmeny konštrukcie, navrhnúť vhodný typ mostnej konštrukcie s orientačným nacenením nákladov," uviedla SSC v oznámení. Realizácia tejto úlohy by mala podľa cestárov prebiehať počas štyroch rokov a musí byť spracovaná v súlade s platnými a technickými predpismi rezortu.Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 10. augusta tohto roka. Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov SSC a zo štátneho rozpočtu.