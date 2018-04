Slovenská stážistka v Bundestagu: Učíme sa ako zlepšiť procesy v SR

Plenárne zasadnutie nemeckého parlamentu Bundestag v Berlíne. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. Apríla (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý v stredu navštívil nemecký Spolkový snem (Bundestag), sa stretol aj so slovenskými študentmi, ktorí pracujú ako stážisti pre nemeckých poslancov. Bundestag udeľuje štipendium prostredníctvom Medzinárodného parlamentného štipendia (IPS) od roku 1986, pre účastníkov zo Slovenska od roku 1994.povedala pre TASR jedna zo štyroch slovenských štipendistiek v Bundestagu Barbora Belovická.Program na Slovensku organizuje nemecké veľvyslanectvo, prijímajú iba uchádzačov mladších ako 30 rokov.vysvetlila Belovická a dodala, že nemecký program sa týka takmer všetkých krajín strednej, východnej a južnej Európy a okrem toho aj štátov ako Francúzsko, Kanada, Rusko, USA či Izrael.Jednotliví stážisti pracujú u rôznych poslancov, ktorí pôsobia v rozličných výboroch, takže ich práca je tematicky pestrá, pokračovala ďalšia štipendistka Kristína Pagáčová.uviedla Pagáčová. Dodala, že práca stážistov je často hektická, najmä keď do Berlína prídu na zasadnutia poslanci zo svojich spolkových krajín, kde trávia väčšinu času.V prihlasovacích formulároch majú uchádzači možnosti vybrať si, v ktorých stranách alebo výboroch by chceli pracovať. Vo výberovom procese potom treba zosúladiť požiadavky poslancov i uchádzačov.Program podľa Pagáčovej sprevádzajú rôzne semináre, napríklad o pracovnej kultúre či kultúrnom porozumení, keďže v programe sú stážisti z viac než štyroch desiatok krajín.dodala Belovická.Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec