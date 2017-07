Slovenská ústredná hvezdáreň vyhlásila 40. ročník súťaže Astrofoto

Archívna fotografia: Hvezdáreň v Hurbanove. Foto: Hvezdáreň v Hurbanove Foto: Hvezdáreň v Hurbanove

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hurbanovo 10. júla (TASR) - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 40. ročník súťaže Astrofoto, ktorá je určená pre všetkým amatérov a profesionálov v oblasti astronómie. Ako TASR informoval jej generálny riaditeľ Marián Vidovenec, všetky kategórie súťaže sú bez vekového ohraničenia.Súťažné práce budú rozdelené do štyroch tematických kategórií." uviedol Vidovenec.Druhou kategóriou sú Astronomické snímky, patria do nej tie isté astronomické snímky ako do prvej kategórii. "" dodal generálny riaditeľ.Treťou kategóriou sú Variácie na tému Obloha - Astromaster, ktorá poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. "" poznamenal. Štvrtou kategóriou sú takisto Variácie na tému Obloha pre amatérov.Do súťaže sa prijímajú snímky získané, prípadne urobené v období od 1. januára do 31. decembra 2017. Súťažné podmienky možno nájsť na webe hvezdárne.