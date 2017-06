Slovenská výprava vztýčila na ME v Tacene hlavu a ďakuje singlistom

Na snímke slovenský reprezentant Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Tacen 5. júna (TASR) - Slovenská výprava vztýčila v slovinskom Tacene, dejisku 18. majstrovstiev Európy slalomárov na divokej vode, hlavu a ďakuje za to singlistom. Postupne sa jej zužovali možnosti na medailový prienik do takej podoby, že už len singlisti mohli odvrátiť hrozbu nemedailového šampionátu, a to by bol v histórii ME nesporný unikát. Zlato Alexandra Slafkovského po brilantnej jazde a bronz veľkej osobnosti Michala Martikána však odohnalo mraky, a tak ako sa v Tacene menilo počasie, aj nad slovenským slalomom odrazu zasvietilo slnko.vysvetľoval šéf sekcie slovenského slalomu Richard Galovič.pokračoval Galovič.Napriek všetkému si myslí, že si slovenský slalom miesto v absolútnej špičke vcelku ustrážil a tí najlepší sa dobre pripravili, so slušnými jazdami:Nezaspať na vavrínoch je prvoradé, zdôraznil Richard Galovič:Bilancia slovenskej výpravy sa opierala o dve mená, zlatého Slafkovského a bronzového Martikána.popísal obmedzenie Galovič.dodal šéf sekcie.Deväťdesiat vzácnych kovov Slovákov v histórii ME (45-22-23) vytvára podľa Richarda Galoviča jednu stranu mince: