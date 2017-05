Slovenské a zahraničné firmy rokovali o možnostiach spolupráce

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 24. mája (TASR) – Na 24. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre sa dnes stretli slovenskí a zahraniční podnikatelia so záujmom o vzájomnú spoluprácu. Celkovo 84 podnikateľských subjektov, z toho 72 zo Slovenska a 12 firiem zo zahraničia, absolvovali takmer 300 obchodných rokovaní. Slovenskú kooperačnú burzu Nitra 2017 zorganizovala v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci projektu SARIO Business Link 2017.zhodnotil záujem o Slovenskú kooperačnú burzu, ktorá je oficiálnym sprievodným programom veľtrhu, generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.Strojársky priemysel na Slovensku sa zaraďuje ku kľúčovým pilierom slovenskej ekonomiky. Zamestnáva až 33 % z celkového počtu pracovníkov v priemysle. Na Slovensku pôsobí 735 spoločností v oblasti strojárstva a výnosy z predaja vytvorené týmito spoločnosťami predstavujú 33 miliárd eur. Medzinárodný strojársky veľtrh na nitrianskom výstavisku prináša firmám možnosť nájsť si nové exportné a obchodné príležitosti v zahraničí a preniknúť tak na globálny trh. Zároveň predstavuje zahraničným účastníkom Slovensko, jeho obchodný a investičný potenciál, poskytuje platformu na nadviazanie nových kontaktov s domácimi spoločnosťami za účelom budúcej spolupráce a partnerstva.Počas kooperačnej burzy absolvujú zástupcovia firiem bilaterálne rokovania, v rámci ktorých môžu účastníci ponúknuť alebo získať technológie, nástroje, riešenia, výrobky a služby v oblasti strojárskej výroby a pritiahnuť pozornosť partnerov na spoluprácu. Rokovania dopĺňa odborný program. Tohtoročná odborná panelová diskusia bola zameraná na tému Ako inteligentný priemysel mení tradičné strojárstvo. Podujatie sa nieslo v duchu Ideas From Slovakia Good Idea, v rámci ktorého sa predstavil unikátny športový automobil Brutal a elektroformula STUBA Green Team či projekt vzdelávania formou virtuálnej reality od ATOS IT Solutions and Services.