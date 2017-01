Slovenské banské múzeum zvýšilo vstupné do niektorých expozícií

Ilustračná snímka Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 9. januára (TASR) - Návštevníci Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici si za vstup do niektorých expozícií tento rok priplatia. Počnúc dnešným dňom zvýšilo múzeum ceny vstupného do expozícií Banského múzea v prírode a Kammerhof-Baníctvo na Slovensku a vstupného mimo otváracích hodín do všetkých svojich expozícií.Ako priblížila vedúca odboru marketingu a environmentálnej výchovy SBM Petra Páchniková, múzeum nezvyšovalo vstupné minimálne od roku 2009. V expozícii Kammerhof ceny vstupov podľa jej slov nezodpovedali bohatej obsahovej náplni expozície.priblížila Páchniková.Slovenské banské múzeum eviduje v minulom roku viac ako 132.000 návštevníkov. Tržby používa múzeum na správu, ochranu, údržbu a zveľaďovanie objektov, v ktorých jednotlivé expozície SBM sídlia.