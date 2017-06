Slovenské basketbalistky prehrali s Maďarskom aj druhý zápas prípravy

Hráčka Slovenska Romana Vyňuchalová (vľavo).



Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

prípravný zápas - sumár:



Maďarsko - SLOVENSKO 84:58 (47:29)



zostavy a body:



Maďarsko: Krivačevičová 16, Dénesné-Fegyvernekyová a Nagyová po 12, Simonová 9, Medgyessyová 4 (Zeleová 9, Vanderslootová Courtneyová 8, Raksányiová 7, Licskaiová 4, Dubei Debóraová 2, Határová 1, Vargová 0)



Slovensko: Oroszová 11, Růžičková a Vyňuchalová po 9, Bálintová a Páleníková po 8 (Jurčenková a Kováčiková po 4, Slamová 3, Dudášová 2, Mikulášiková, Remenárová a Theiner 0)



TH: 12/10 - 23/15, fauly: 23 - 17, trojky: 4 - 3



štvrtiny: 29:18, 18:11, 21:12, 16:17

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Székesfehérvár 10. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky prehrali v sobotňajšom prípravnom stretnutí s Maďarskom 58:84. S rovnakým súperom prehrali aj v piatkovom zápase (64:98). Pre zverenky trénera Mariana Svobodu to bol záverečný test pred európskym šampionátom, ktorý sa uskutoční od 16. do 25. júna v Čechách.Slovenky čaká jedenásta účasť medzi kontinentálnou elitou v histórii samostatnosti. Najväčšími úspechmi sú striebro z ME 1997 a bronz z ME 1993. Na EuroBasket Women 2017 sa Slovensko predstaví v B-skupine v spoločnosti Turecka (16. júna), Bieloruska (17. júna) a Talianska (19. júna).