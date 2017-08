Slovenské divadlo v Londýne sa v septembri predstaví na Slovensku

Slovenské divadlo v Londýne Foto: www.facebook.com Foto: www.facebook.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Londýn 13. augusta (TASR) - Slovenské divadlo v Londýne (Slovak Theatre in London) - divadelná spoločnosť združujúca mladých hercov, režisérov, scénografov a ďalších divadelných umelcov, trvalo alebo prechodne žijúcich vo Veľkej Británii, sa v septembri predstaví aj divákom na Slovensku.Vedúcou a režisérkou divadla je od roku 2009 Juliana Sersenová. Jednotlivé predstavenia majú naštudované v slovenskej i anglickej jazykovej verzii, takže okrem Slovákov a Čechov žijúcich vo Veľkej Británii svoje predstavenia hrávajú aj pre Britov a iných záujemcov hovoriacich po anglicky či na medzinárodných divadelných festivaloch. So Slovak Theatre in London sa diváci na Slovensku budú môcť zoznámiť v rámci niekoľkodňového turné v štyroch slovenských mestách.Súbor inscenuje výlučne vlastné, autorské texty, do hereckých úloh zapája krajanov, väčšinou mladého veku, nezávisle od ich predchádzajúcich hereckých skúseností. Divadlo, ktoré "umožňuje krajanom v cudzom prostredí rýchlo a účinne sa umelecky aktivizovať, hercom aj divákom pomáha upevňovať svoju národno-kultúrnu identitu, budovať inšpiratívne priateľstvá a svojim členom uľahčuje proces bezpečného zabývania sa v novej krajine", doteraz pripravilo desať predstavení, zrealizovalo 38 repríz a hralo na 24 miestach.Slovenské divadlo v Londýne s úspechom uviedlo hru Migrantská rapsódia v réžii J. Sersenovej, s ktorou súbor vystupoval nielen vo Veľkej Británii, ale aj na Slovensku, v Česku, v Belgicku a na viacerých festivaloch. Inscenácia je kolekciou obrazov zo života slovenských migrantov v Londýne. Predstavenie zostavili na základe skutočných príbehov a faktov zozbieraných v dotazníkoch. Pečať autentickosti zobrazovanému materiálu dodali aj samotní tvorcovia hry - slovenskí migranti. Príbeh sledoval pomyselnú cestu rozličných typov migrantov od príchodu do Londýna až po moment rozhodovania sa o možnom trvalom usadení v krajine prechodného pobytu.Na septembrovom turné slovenskí divadelníci z Londýna predstavia novú hru Akadémia pre ženy (Academy for Women). Inscenácia podľa tvorcov vznikla ako reakcia na ľahostajný postoj spoločnosti k problematike prostitúcie a sexuálneho zneužívania žien.TASR informovala manažérka a herečka divadla Simona Vrabcová.